Un agent de l’IAS partage une vidéo d’un éléphant mâchant du plastique, les internautes sont en colère

L’utilisation croissante du plastique devient problématique partout dans le monde. Il peut également nuire à la faune. Une vidéo qui devient actuellement virale montre la même chose. Téléchargée sur Twitter par l’officier de l’IAS Supriya Sahu, la vidéo montre un éléphant mangeant ce qui semble être un sac en plastique. “Lorsque les humains deviennent esclaves du plastique jetable, le prix est payé par les animaux sauvages. C’est une tragédie au-delà de toute mesure”, lit-on dans la légende. La vidéo a suscité une colère généralisée parmi les internautes.

Le très court clip de 26 secondes montre un éléphant debout au milieu d’une clairière. Quelques secondes après le début de la vidéo, le géant ramasse un morceau de sac en plastique avec sa malle. Après l’avoir agité un instant, l’animal le met dans sa bouche. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 13,5 000 vues. « Nous devons nous rappeler que 70 % de notre population indienne sont des gens pauvres ou de la classe moyenne. Si nous voulons rendre l’Inde comme l’Amérique, ce n’est pas possible. Qui enseignera l’hygiène de base à ces pauvres gens. Ils crachent sur la route, jettent du plastique ou n’importe quelle saleté. Nous ne pouvons blâmer personne”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Nous sommes assez insensibles à la nature et nous la prenons pour acquise. Nous ne réalisons pas le mal que nous faisons quotidiennement. Soit nous devons nous réparer, soit périr pour que la nature puisse survivre. librement.”

“Certains jettent des déchets juste pour le plaisir. On peut voir des bouteilles d’eau jetées dans des étangs et des plans d’eau”, a commenté un autre utilisateur de Twitter.

Pendant ce temps, plus tôt, l’officier du Service forestier indien Susanta Nanda a partagé une vidéo sur Twitter où une personne peut être vue sur un deux-roues lorsqu’un éléphant commence à traverser la route.

Cela finit par être un appel serré, car le conducteur manœuvre le véhicule au dernier moment, et l’éléphant parvient à s’en sortir indemne. Alors que beaucoup étaient inquiets, d’autres étaient soulagés pour les deux parties. Un commentateur de Twitter a également salué le calme du conducteur. News18 n’a pas pu établir de manière indépendante l’identité du conducteur ou le lieu de l’incident.

