Un agent de l’IAS partage une vidéo des pêcheurs du Tamil Nadu et du département des forêts sauvant des dauphins

L’officier de l’IAS, Supriya Sahu, a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé une vidéo de plusieurs pêcheurs essayant de sauver deux dauphins. L’incident s’est produit au Tamil Nadu après que l’espèce se soit retrouvée coincée dans un filet. Dans la vidéo, on peut voir les pêcheurs démêler l’un des dauphins des filets. Une fois traversé, ils le ramènent à l’eau. “L’équipe forestière du Tamil Nadu et les pêcheurs locaux ont sauvé et relâché avec succès deux dauphins pris dans un filet de pêche dans la chaîne de keelkarai, dans le district de Ramanathapuram aujourd’hui.Grand pouvoir d’engagement communautaire fructueux.Nous honorerons ces vrais héros.Félicitations Jagdish, MPO Ramnad”, lire le légende.

Une fois mis à l’eau, on peut voir les dauphins se débattre. Cependant, ils parviennent d’une manière ou d’une autre à revenir. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 60 000 vues. « Quiconque pense que traîner de cette façon peut être dangereux. Vous avez raison. Les pêcheurs du Tamil Nadu ont bon cœur pour le sauvetage. Mais ils doivent également être formés pour savoir comment le faire correctement par le département des forêts », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Excellent travail des pêcheurs et du département des forêts du TN. Félicitations et meilleurs vœux à tous leur.”

Pendant ce temps, plus tôt, un dauphin rose en voie de disparition piégé dans la rivière Pauto en Colombie a été secouru alors que la marine, l’armée de l’air et des membres de la société civile du pays se sont regroupés pour assurer la survie du mammifère. La créature aquatique a été extraite des eaux peu profondes de la rivière Pauto la semaine dernière et transportée dans un véhicule jusqu’à la ville de Paz de Ariporo, où elle a été transportée par avion puis autorisée à couler dans des eaux plus calmes, a rapporté Indian Express. Il a fallu 20 jours pour organiser toute l’opération afin de préserver le dauphin rose, qui ne peut prospérer qu’en eau douce. Selon les experts, l’augmentation de la pollution de l’eau et la surpêche sont les principales raisons de la baisse des populations de tous les dauphins d’eau douce. Ils sont également exposés aux problèmes de filets de pêche, à la pollution par le mercure provenant de l’extraction illicite de l’or et à la perte de la connexion fluviale causée par le développement des centrales hydroélectriques.

