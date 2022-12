Un agent de l’IAS partage un message sur l’importance d’économiser l’eau, Internet loue son idée

L’eau est l’une des ressources les plus essentielles pour exister et il est très important de l’utiliser de manière responsable et de ne pas la gaspiller. Insistant sur la même chose, l’officier de l’IAS Awanish Sharan a pris son compte Twitter officiel et a partagé un message important. Le message explique l’importance d’économiser l’eau. « Prendre un demi-verre d’eau à l’hôtel-restaurant. N’en demandez plus que lorsque cela est nécessaire », lit-on dans la légende. Sur l’image, on peut voir un homme debout avec une pancarte dans les mains. « Lorsque le plein n’est pas nécessaire, demandez un pani coupé », lit-on dans le texte.

Même si ce n’est pas quelque chose de nouveau pour nous, c’est un message très fort. Il faut utiliser l’eau avec beaucoup de ressources. Jetez un œil à la publication désormais virale.

होटल-रेस्टोरेंट में आधा ग्लास पानी लें. ज़रूरत पड़ने पर ही और माँगे. pic.twitter.com/TEjkqSDUuh— Awanish Sharan (@AwanishSharan) 2 décembre 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image a réussi à rassembler plus de 5 000 likes. “C’est vraiment génial, faisons de cela une pratique”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Où le restaurant de l’hôtel donne-t-il de l’eau dans des verres maintenant, si vous voulez boire ne serait-ce qu’une gorgée, vous devez acheter une bouteille de 100 roupies Monsieur.”

“Mais la plupart des restaurants ne fournissent que des bouteilles d’eau emballées. Ils ne se soucient pas des exigences… Je pense que cela crée plus de déchets plastiques ainsi qu’un gaspillage d’eau. Même eux ne remplissent pas les bouteilles”, a écrit un autre utilisateur.

Pendant ce temps, plus tôt, l’officier Awanish a partagé un avis collé sur la porte de l’ascenseur d’une société de logement et cela a suscité l’indignation sur Twitter. L’avis, rédigé en hindi, interdit à toute personne autre que les résidents de l’immeuble d’utiliser l’ascenseur. Il mentionne ensuite Swiggy, les livreurs de Zomato ainsi que d’autres personnes qui livrent des articles divers parmi ceux à qui il est interdit d’utiliser l’ascenseur. Alors que la plupart y voyaient un comportement discriminatoire, d’autres ont déclaré que les bâtiments avaient des ascenseurs de service séparés afin de faire gagner du temps à tout le monde.

Ce qui était le cas n’était pas clair. “Pas de légende”, a écrit Sharan sur Twitter. La plupart des gens ont déclaré que les partenaires de livraison ne devraient pas être responsables de livrer de la nourriture à la porte dans les sociétés de logement où l’ascenseur n’est pas mis à leur disposition. “Les entreprises devraient se réinventer et inclure dans leur travail éthique de ne livrer que dans les bâtiments où les ascenseurs sont accessibles à tous”, a écrit un utilisateur de Twitter.

