Un agent de l’IAS partage un cliché de l’intérieur du Vande Bharat Express ; Internet déçu de voir la réalité

Lorsque le train à plusieurs unités semi-rapide et électrique, Vande Bharat Express, a été lancé en Inde, les gens étaient enthousiasmés par la nouvelle merveille ferroviaire. Le train 18, exploité par Indian Railways, promettait d’avoir la plus forte accélération du réseau ferroviaire indien. Maintenant, une scène de Vande Bharat Express a attiré l’attention d’Internet et a déçu les utilisateurs des médias sociaux. L’agent de l’IAS, Awanish Sharan, a partagé une photo de l’intérieur du train à semi-haute vitesse. Au lieu d’un environnement propre comme il se doit pour un train de son calibre, c’est un tas d’ordures. Plusieurs sacs et bouteilles en plastique sont visibles sur la photo, ainsi que d’autres produits jetables et des aliments à moitié consommés. Vérifiez le ici:

Les Twitteratis ont exprimé leur déception face à la façon dont le train était jonché. Beaucoup ont fait remarquer que même si les gens demandent de meilleures installations et infrastructures, ils omettent souvent d’en prendre soin ou de les garder propres. Un utilisateur a écrit : « Si nous ne comprenons pas la responsabilité, rien ne changera. Les gens doivent comprendre comment garder la nation en bonne santé.

« D’abord, il y a ceux qui nous ont fait ce beau train, et les autres sont ceux qui ont répandu tant de saletés dans ce train ! Nous sommes le créateur ! Nous sommes les destructeurs ! lire un autre tweet.

Un commentaire d’un utilisateur disait: “C’est la norme civique des personnes voyageant dans le train Vande Bharat mais qui se plaignent des chemins de fer indiens.”

En attendant, ce n’est pas la première fois que Vande Bharat Train fait l’objet d’une mauvaise conduite. Récemment, la police de Visakhapatnam a détenu trois jeunes pour avoir jeté des pierres sur un autocar du nouveau Vande Bharat Express dans la gare de triage. Ces personnes non identifiées ont lancé des pierres sur le car en brisant une vitre.

Selon l’enquête préliminaire de la Railway Protection Force, des jeunes jouant près du complexe d’autocars de Kancharapalem ont jeté des pierres sur le train. Cela a entraîné des dommages à la propriété. La police de Visakhapatnam a pu attraper les trois jeunes grâce à des images de vidéosurveillance. Un râteau du Vande Bharat Express est arrivé à Visakhapatnam en provenance de Chennai pour des contrôles de maintenance. À son arrivée, le râteau a été déplacé vers le nouveau complexe d’entraîneurs de Kancharapalem, où l’écorchage de pierres a eu lieu. En conséquence, une vitre a été complètement brisée et une autre a eu une fissure mineure.

