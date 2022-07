Un agent de l’IAS partage sa feuille de notes pour encourager les enfants qui ont obtenu moins de résultats en classe 10

Les résultats du Central Board of Secondary Education (CBSE) pour les classes 10 et 12 ont été annoncés le 22 juillet. Deux jours plus tard, les résultats du Indian School Certificate (ISC) ont également été annoncés par le Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE). De nombreux parents louent les performances de leurs enfants à ces examens très importants sur les réseaux sociaux.

Cependant, de nombreux parents sont déçus par les faibles notes de leurs enfants. Les parents doivent comprendre que ces résultats ne décideront pas de l’avenir de leurs enfants. C’est la connaissance de l’enfant qui décidera de son sort.

L’officier de l’IAS Shahid Choudhary a récemment partagé sa feuille de notes de classe 10 pour faire valoir ce point. Choudhary, qui est le secrétaire du Département des affaires tribales, a partagé sa feuille de notes de classe 10 sur Twitter. D’après la feuille de notes de Choudhary, il est clair qu’il n’a pas obtenu les meilleures notes en classe 10.

Choudhary a obtenu 70 points en anglais, 71 en ourdou et 88 en sciences. Mais il n’a obtenu que 55 points en mathématiques et études sociales et un total de 339 points sur 500 points. Choudhary a passé son examen du Jammu and Kashmir State Board. Malgré ses performances académiques moyennes en classe 10, Choudhary a quand même réussi à devenir un bureaucrate distingué. “Sur la demande des étudiants, voici ma feuille de notes de classe X qui est restée” classée “depuis 1997”, a lu le tweet de Choudhary.

A la demande des élèves, voici ma feuille de notes Class-X qui est restée “classée” depuis 1997 😄 ! 339/500 pic.twitter.com/9ga6tJRkHU — Shahid Choudhary (@listenshahid) 20 juillet 2022

Shahid Choudhary est un fervent utilisateur des médias sociaux et partage souvent du contenu captivant sur Twitter. Shahid a essayé de faire valoir que les enfants peuvent réussir dans leur vie malgré des notes faibles en classe 10 et en classe 12. Le tweet de Choudhary est devenu viral et de nombreuses personnes se sont fiées à son tweet. Twitterati s’est également moqué de ses faibles notes en mathématiques et en études sociales.

Un utilisateur de Twitter s’est même moqué de son âge. L’utilisateur de Twitter @manaman_chhina a tweeté : “Ah. Classe 10 en 1997 ? Tu es un bébé.”

Ah. Classe 10 en 1997 ? tu es un bébé 🙂 — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) 20 juillet 2022

Choudhary a répondu à ce tweet en disant: “Vous avez fait ma journée monsieur.”

