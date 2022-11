Un agent de l’IAS partage le “secret du succès” et Twitter prend des notes

Les publications de l’officier de l’IAS Awanish Sharan ont attiré l’attention de milliers de personnes sur Twitter dans plus d’un cas. Le fonctionnaire partage fréquemment du contenu inspirant sur le site de microblogging. Dans un autre cas de ce genre, Sharan s’est rendue sur Internet pour publier un graphique stimulant et motivant. L’image a magnifiquement capturé l’essence de la cohérence dans la définition et la réalisation des objectifs et pourquoi c’est important dans la vie d’une personne. Les partisans de l’officier connaissant les médias sociaux ne pourraient pas être plus d’accord avec la leçon de vie décrite dans l’image.

Il montrait une comparaison entre deux personnes grimpant sur deux échelles. Alors que l’un d’eux a une échelle avec de grands écarts et a du mal à monter à cause de cela, l’autre a une échelle à plusieurs marches, toutes situées assez près les unes des autres à un espacement constant. Cette personne est évidemment capable de s’élever plus facilement.

Importance des petits pas. pic.twitter.com/LHDn8mZrw2 — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 9 novembre 2022

Les échelons de l’échelle symbolisent les objectifs que les humains se sont fixés pour avancer dans la vie. Il peut y avoir des objectifs qui aident à gravir une petite distance à la fois et qui sont faciles à atteindre, et puis il y a ceux qui signifieront un grand saut en termes de progrès mais qui nécessiteront beaucoup plus d’efforts. S’en tenir à fixer de petits objectifs et les atteindre les uns après les autres, suggère l’image, est un moyen plus rapide de s’élever. En comparaison, fixer un grand objectif que l’on ne peut pas être entièrement équipé pour atteindre immédiatement ne fera que ralentir la vitesse à laquelle on peut gravir les échelons de la vie et du succès. Bien que le graphique lui-même se concentre sur la cohérence, Sharan a souligné l’importance de faire davantage de petits pas.

“L’importance des petits pas”, a-t-il écrit dans la légende. Son message a jusqu’à présent recueilli plus de 5 000 likes. Plusieurs personnes ont également répondu à la photo dans la section des commentaires.

Cela devrait être une couverture de livre “Atomic Habit”. — Rahul Kumar ✦ (@iRahulk7) 9 novembre 2022

Petits pas👣.. Mais continue 👍👌🙂 – jai hind… membres Isbp (@ Archana85705442) 9 novembre 2022

Mais cela m’a appris un sens différent ; personne qui a un milieu riche petit grimper et grandir rapidement et la personne qui n’a pas de fond financièrement stable ou pauvre qui lutte tous les jours pour atteindre son objectif

Image unique mais signification différente

Merci pour la photo @AwanishSharan — Nourrissons de la loi (@FeedTheLaw) 11 novembre 2022

Que pensez-vous de l’illustration ?

