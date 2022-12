Un agent de l’IAS partage comment tirer des “leçons du Nouvel An” des éléphants et des tigres

C’est l’heure des résolutions du Nouvel An et vous devez commencer à prendre des notes sur les leçons de vie que vous souhaitez suivre dans l’année à venir. Mais avez-vous besoin d’une source d’inspiration pour vous concentrer sur la leçon parfaite du Nouvel An ? Ensuite, cet officier de l’IAS peut venir à votre secours en partageant un beau message sur la façon de tirer des leçons de vie des éléphants et des tigres de manière très réfléchie. Elle a partagé des images et des vidéos de ces animaux ainsi que des messages trop inspirants et stimulants.

L’officier administratif indien, Supriya Sahu, a cherché des leçons de vie que l’on devrait tirer des éléphants et des tigres à travers deux postes différents. Dans le premier tweet, elle a énuméré cinq choses que l’on devrait apprendre des éléphants. La légende disait: “Leçons du Nouvel An à apprendre des éléphants 1. Poids lourd mais ne pas jeter de poids, 2. Intelligent mais pas de parade, 3. Puissant mais retenu jusqu’à ce qu’il soit provoqué, 4. rouler dans la boue, prendre de longs bains , 5. Mangez à fond mais faites de longues promenades. Elle a même demandé à l’officier de l’IFS, Parveen Kaswan, de faire part de ses suggestions à ce sujet. Il a répondu: “La famille est avant tout.”

Dans un autre tweet, elle a donné des leçons du Nouvel An que l’on devrait rechercher auprès des tigres. Parallèlement à cela, elle a partagé une vidéo de la bête qui a été filmée par Shaaz Jung. La légende disait: “Leçons du Nouvel An à apprendre des Tigres, 1. Soyez unique et votre propre personne, 2. Marchez comme si vous possédiez le monde, 3. Agilité, puissance et courage pour survivre, 4. Ne mangez que lorsque vous avez faim, jamais tuer pour montrer le pouvoir, 5. La patience et la persévérance paient.

Les internautes ont applaudi ses efforts qui ont tenu compte des animaux et comment leurs traits peuvent aider à façonner l’attitude humaine pour le mieux. Certains ont même laissé tomber plus de suggestions sur d’autres petites choses à apprendre de ces espèces.

