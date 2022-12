Un agent de la Police provinciale de l’Ontario tué dans une fusillade identifié ; 2 suspects interpellés

Un agent de 28 ans qui s’est joint à la Police provinciale de l’Ontario (OPP) il y a plus d’un an a été tué dans une fusillade près de Hagersville, en Ontario. mardi après-midi, et deux suspects sont actuellement en garde à vue.

La fusillade s’est produite à l’intersection d’Indian Line et de la concession 14.

Const. Ed Sanchuck a déclaré que le gendarme. Grzegorz “Greg” Pierzchala s’est rendu sur place pour des rapports faisant état d’un “véhicule dans un fossé”, et lorsqu’il est arrivé, il a eu une “interaction” avec deux occupants.

Pierzchala a été abattu et a subi des blessures mettant sa vie en danger. Il a été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Un croiseur de la Police provinciale de l’Ontario bloque la route alors que des agents enquêtent sur une fusillade près de Hagersville, en Ontario.

La recherche des deux suspects, un homme et une femme, qui ont pris la fuite à bord d’un véhicule, a ensuite commencé. La Police provinciale de l’Ontario a émis une alerte conseillant aux résidents de la région de s’abriter sur place pendant qu’ils cherchaient les suspects.

Lors de l’alerte, la police a publié deux photos des suspects mais n’en a identifié qu’une, Randall Mckenzie, 25 ans. Ils ont ajouté que les suspects étaient soupçonnés d’être armés.

Randall Mckenzie est décrit comme un homme autochtone de 25 ans aux cheveux noirs, conduisant une camionnette Chevrolet 2021 noire. (OPP)

L’alerte a ensuite été annulée suite à l’arrestation des suspects. On ne sait pas où ils ont été appréhendés.

Les circonstances entourant la fusillade ne sont pas connues. “Nous en sommes aux premiers stades. C’est une enquête fluide et en cours”, a déclaré Sanchuk.

“Il y a juste beaucoup de détails à régler, alors nous assemblons les pièces du puzzle.

La Police provinciale de l’Ontario exhorte toute personne ayant des informations à la contacter au 1-888-310-1122 ou à Échec au crime de manière anonyme.

‘Greg’ se souvient

Le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, a tweeté que Pierzchala était décédé “alors qu’il servait courageusement dans l’exercice de ses fonctions”.

“Nos pensées sont avec ses proches et tous les membres de l’OPP en ce moment tragique”, a tweeté Carrique.

C’est avec un cœur extrêmement lourd que je conseille à regret que #OPP L’agent provincial Grzegorz Pierzchala a été tué aujourd’hui alors qu’il servait courageusement dans l’exercice de ses fonctions. Nos pensées vont à ses proches et à tous les membres de la Police provinciale de l’Ontario en ce moment tragique. #HeroesInLife pic.twitter.com/Chg9RKiYTt — Thomas Carrique (@OPPCommissioner) 28 décembre 2022

Pendant ce temps, Sanchuk a déclaré qu’il avait parlé aux collègues de Pierzchala et qu’ils se souvenaient de lui comme d’un “mec formidable” avec qui il était agréable de travailler.

“Je suis vraiment à court de mots ce soir, nous avons perdu un membre de la famille, un policier, et vous savez ce qu’est un bon membre de la communauté”, a déclaré Sanchuk.

“(Il) était une personne formidable, toujours pétillante et un vrai, super flic. C’est une perte substantielle pour tout le monde.”

Grzegorz Pierzchala vu sur cette photo non datée a été tué dans une fusillade près de Hagersville, en Ontario. le 27 décembre 2022. (Fourni)

Sanchuk a déclaré que la police avait mis en place des équipes de santé mentale pour soutenir les agents et les membres de la famille.

L’association OPP, qui représente tous les uniformes civils et sous-officiers de la force, a déclaré dans un communiqué que “le service et le sacrifice de Pierzchala ne seront jamais oubliés”.

“On se souviendra toujours de lui comme d’un héros dans la vie, pas dans la mort. Nos membres se rendent au travail tous les jours pour servir et protéger les citoyens de l’Ontario. Ils font un travail dangereux 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par an tout au long de la province de l’Ontario. Cette situation démontre qu’il n’existe pas d’appel de routine dans les services de police », a déclaré l’OPPA.

Le maire du comté de Haldimand, où la fusillade a eu lieu, a publié une déclaration offrant ses condoléances.

“Je suis profondément attristé par la perte d’un de nos officiers, décédé aujourd’hui dans l’exercice de ses fonctions. Chaque jour, les premiers intervenants de notre comté risquent leur vie pour la sécurité de notre communauté, et une tragédie comme celle d’aujourd’hui est une tragédie que nous espérons ne jamais vient », a déclaré la mairesse Shelley Bentley.

“Nos pensées vont à la famille de l’officier, à ses collègues de la Police provinciale de l’Ontario et à tous les premiers intervenants touchés par cet horrible événement.

Bentley a ajouté: “Je sais que je ne peux rien dire pour atténuer cette perte tragique, mais à tous ceux qui sont en deuil, sachez que la communauté pleure avec vous.”

Premier ministre Doug Ford tweeté qu’il était horrifié par l’incident.

“Nos premiers intervenants sont de vrais héros”, a déclaré Ford. “Nous partageons la douleur ressentie par la famille, les amis et l’ensemble de la communauté policière alors que l’Ontario pleure cette perte.”

L’agent provincial de la Police provinciale de l’Ontario, Grzegorz Pierzchala, a été tué alors qu’il honorait son serment de protéger sa province. Il représente le meilleur d’entre nous. Mes prières sont avec lui, sa famille et ses amis. Il est impossible de comprendre leur chagrin en ce moment. L’Ontario pense à vous. https://t.co/7If3OQh0Yr – Doug Ford (@fordnation) 28 décembre 2022

Premier ministre Trudeau tweeté: “Des nouvelles déchirantes du comté de Haldimand, où l’agent de la Police provinciale de l’Ontario Grzegorz Pierzchala a été tué dans l’exercice de ses fonctions. À sa famille, ses amis et ses collègues — les pensées de tous les Canadiens sont avec vous.”