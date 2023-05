Un agent de la Police provinciale de l’Ontario tué à Bourget a également été grièvement blessé lors d’une arrestation en 2008

L’agent de la Police provinciale de l’Ontario qui a été tué par balle jeudi à Bourget, en Ontario, a également été grièvement blessé et a nécessité des mois de rééducation après une arrestation qui a mal tourné il y a 15 ans.

sergent. Eric Mueller est décédé le 11 mai dans ce que le commissaire de la force, Thomas Carrique, a décrit comme une «embuscade» tôt le matin dans la petite communauté à environ 50 kilomètres à l’est d’Ottawa.

Mueller, 42 ans, et deux autres agents ont été appelés à une émeute dans une maison de la rue Laval juste après 2 heures du matin lorsqu’ils ont tous été abattus par quelqu’un à l’intérieur, a déclaré la Police provinciale de l’Ontario.

Tous trois ont été transportés à l’hôpital d’Ottawa, où Mueller a succombé à ses blessures.

« Nos cœurs sont brisés alors que nous nous souvenons d’Eric », a déclaré Carrique lors d’une conférence de presse jeudi à Ottawa. « Nous sommes aux côtés de sa famille et nous concentrons notre attention sur le rétablissement de la [other two] officiers. »

Des agents de la Police provinciale de l’Ontario travaillent près de la scène de la fusillade de jeudi où l’un des leurs a été tué. (Jean Delisle/Radio-Canada)

Écrasé contre le croiseur

Mueller était un « officier exemplaire » et un « père de famille », a déclaré Carrique, qui a commencé sa carrière en 2002 à Ottawa en tant que gendarme spécial avec l’unité de transport des délinquants de la force.

Il a été embauché comme gendarme à part entière en 2006, a déclaré Carrique.

Environ deux ans plus tard, Mueller a subi une jambe cassée, des ecchymoses et des égratignures lorsqu’il a été heurté par le conducteur d’un semi-remorque lors d’une tentative d’arrestation près de Cardinal, en Ontario, selon une décision du juge de 2010 publiée sur Canlii.

Le conducteur était recherché sur mandat pour ne pas s’être présenté au tribunal. Mueller et deux autres agents de la Police provinciale de l’Ontario l’ont arrêté sur une bretelle de sortie de l’autoroute 401, mais lorsque Mueller s’est approché, le conducteur a fait tourner son moteur et a tenté de repartir à toute vitesse.

Mueller a couru vers son croiseur, mais il a été heurté par la remorque du camion.

Il a été écrasé contre son croiseur puis envoyé voler dans les airs, selon les détails de la décision. L’impact lui a fracturé la jambe droite et Mueller a eu besoin de trois opérations et de plusieurs mois de rééducation et de récupération.

Le conducteur a finalement plaidé coupable à quatre chefs d’accusation et a été reconnu coupable de deux autres.

sergent. Les collègues d’Eric Mueller l’ont décrit comme «la colle qui a maintenu le navire ensemble», a déclaré le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi. (Jillian Renouf/CBC)

« La colle qui maintenait le navire ensemble »

L’Association de la police provinciale de l’Ontario a confirmé jeudi que Mueller était bien le même policier qui s’était cassé la jambe lors de l’arrestation de 2008.

Carrique a également déclaré aux journalistes jeudi que Mueller avait été « très grièvement blessé » lors d’un incident non précisé « il y a plusieurs années ».

En 2018, Mueller a été promu sergent, a déclaré Carrique – une reconnaissance de sa « performance exemplaire [and] son dévouement au devoir. »

« Il est décrit par ses collègues comme un entraîneur, un mentor, quelqu’un que tout le monde admirait », a déclaré Carrique. « ‘[He was] la colle qui a maintenu le navire ensemble, le meilleur leader pour lequel de nombreuses personnes ont eu le privilège de travailler. »

Avant d’être transféré dans la ville de Clarence-Rockland, en Ontario, qui comprend le village de Bourget, Mueller a travaillé comme agent de police dans la région de North Grenville, en Ontario, selon un communiqué publié sur le site Web de cette dernière communauté.

Alain Bellefeuille, un homme de 39 ans originaire de Bourget, a été arrêté après la fusillade et est accusé d’un chef de meurtre et de deux chefs de tentative de meurtre.

Selon le Code criminel du Canada, si la victime est un policier, le meurtre est automatiquement réputé être au premier degré.

Dans un communiqué de presse jeudi après-midi, la Police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’elle aidait la famille de Mueller à « traverser cet horrible incident » et a demandé aux gens de respecter leur vie privée pendant leur deuil.

Les arrangements funéraires n’ont pas été finalisés, a indiqué la police.