Un agent de la Police provinciale de l’Ontario à la retraite décrit les tensions entre Ottawa et la police provinciale

Un officier supérieur de la Police provinciale de l’Ontario a décrit une relation tendue et parfois méfiante entre son équipe et la police d’Ottawa lors des manifestations du Freedom Convoy l’hiver dernier.

Carson Pardy, un surintendant en chef maintenant à la retraite de la Police provinciale de l’Ontario, dirigeait ce qu’on appelait la cellule de planification intégrée, qui a été mise sur pied pour aider le Service de police d’Ottawa (SPO) pendant le Freedom Convoy.

Selon des documents déposés vendredi auprès de la Commission d’urgence de l’ordre public, Pardy a été entraîné dans une réunion le 8 février avec le chef de l’OPP et d’autres hauts fonctionnaires. Là, on lui a dit que le mandat de son équipe était de soutenir la police d’Ottawa et d’aider à rétablir la confiance avec le SPO.

“Le public avait perdu confiance dans l’OPS parce qu’il percevait que les manifestants du Freedom Convoy n’étaient pas contrôlés”, indique un résumé des preuves que Pardy a fournies à la Commission d’urgence de l’ordre public.

L’enquête examine l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour réprimer les manifestations qui ont paralysé certaines parties du centre-ville d’Ottawa pendant des semaines.

Des agents de la Police provinciale de l’Ontario tiennent un point de contrôle sur la rue Metcalfe alors que la police restreint l’accès au centre-ville d’Ottawa – dans le cadre de leurs efforts pour mettre fin à une manifestation qui a commencé en opposition aux mandats obligatoires de vaccination contre le COVID-19 et s’est transformée en une manifestation et une occupation antigouvernementales plus larges — à Ottawa le 19 février 2022. (La Presse canadienne)

Pardy a déclaré que lors du briefing du 8 février, on lui avait dit “qu’il y avait des problèmes fondamentaux de leadership au sein de l’OPS”.

Pardy a déclaré le surintendant de la Police provinciale de l’Ontario. Craig Abrams, qui a témoigné devant la commission jeudi, lui a dit que la police d’Ottawa avait déjà fait face à une démission en raison d'”attentes irréalistes”.

“Il a noté qu’à quelques reprises pendant le convoi de la liberté, d’importants officiers de l’OPS se sont éloignés en raison d’un stress insupportable. Au cours de l’entretien, il a observé que l’OPS avait changé de commandant d’événement à trois reprises pendant le convoi de la liberté”, indique un résumé de ce fév. 8 séance d’information.

Cardy a déclaré que ses supérieurs lui avaient dit que si le SPO demandait 1 800 agents supplémentaires, il lui manquait un plan opérationnel pour les déployer.

Désaccords entre OPP et OPS

Pardy a décrit aux avocats de la commission ce qu’il a appelé un échange “passionné” entre son équipe, le chef du SPO Peter Sloly et les officiers du SPO le 9 février.

“Au cours de la réunion, le chef Sloly a dit à la cellule que si la police pouvait réparer Ottawa, elle réparerait également la nation. Le surintendant principal Pardy et son équipe n’étaient pas d’accord”, indique un résumé de cet appel.

Pardy a déclaré que lui et son équipe avaient rejoint un appel virtuel le 12 février et avaient entendu Sloly s’adresser à son équipe de commandement de manière irrespectueuse.

REGARDER | Échange houleux entre l’avocat de Sloly et le surintendant de la Police provinciale de l’Ontario

Échange houleux entre l’avocat de l’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, et le surintendant de la Police provinciale de l’Ontario Tom Curry, avocat de l’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, interroge le surintendant de la Police provinciale de l’Ontario (OPP). Craig Abrams lors de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence.

Pardy a déclaré qu’il avait proposé de quitter l’appel afin que Sloly puisse s’adresser à son équipe en privé, mais Sloly a refusé.

“Le chef Sloly a fait comprendre au surintendant principal Pardy que le chef Sloly ne faisait pas confiance à son équipe de commandement et à ses experts en la matière”, a entendu la commission.

Pardy est le troisième membre de l’OPP à témoigner cette semaine de l’état désastreux des relations avec l’OPS lors de la manifestation du convoi.

Jeudi, un commandant des opérations a parlé de ce qu’il considérait comme le chaos et le dysfonctionnement au sein du Service de police d’Ottawa au début de la manifestation.

Surintendant de la Police provinciale de l’Ontario Abrams a déclaré qu’au début des manifestations du convoi, un officier supérieur de la police d’Ottawa lui avait dit que le SPO ne savait pas comment résoudre la situation.

Surintendant de la Police provinciale de l’Ontario Craig Abrams arrive pour la deuxième journée de son témoignage à la Commission d’urgence de l’ordre public le 21 octobre 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/Presse canadienne)

Abrams a déclaré que lors d’un appel le 31 janvier, le lundi après le premier week-end de manifestations, Steve Bell, alors chef adjoint du SPO, a déclaré que le service prévoyait un événement prolongé et envisageait un “plan de durabilité de quatre semaines”.

Cette affirmation a été faite à la fois dans les documents déposés à la commission jeudi et dans les témoignages de vendredi.

Abrams a déclaré que cela avait été une surprise car il espérait résoudre la situation plus rapidement.

“Entendre qu’il y avait un plan qui ne semblait pas avoir de résolution avant au moins quatre semaines m’a surpris”, a déclaré Abrams vendredi.

“Je crois que c’est la conversation où il a essentiellement déclaré:” Nous ne savons pas comment résoudre ce problème. “”