Un agent de la patrouille frontalière reconnu coupable du meurtre de quatre femmes

“Est-ce que ce type est vraiment un tueur en série ?” Il a demandé.

Pendant le procès, le jury a regardé un enregistrement vidéo de près de 10 heures de l’entretien de M. Ortiz avec la police. Dans ce document, M. Ortiz peut être entendu admettre trois meurtres connus et révéler le sort d’une quatrième victime dont les enquêteurs ignoraient auparavant l’existence.

“Cette vidéo est la meilleure preuve”, a déclaré M. Alaniz, le procureur, au jury à la fin du procès.

Au cours de déclarations émouvantes devant le tribunal, des membres de la famille ont confronté M. Ortiz. Maria Cristina Benavides, la mère de Mme Ramirez, lui a dit en espagnol qu’il méritait de passer le reste de sa vie en prison. « Melissa était une personne noble et sensible. Vous n’aviez pas le droit de lui ôter la vie », lui a dit Mme Benavides. “Elle était ma vie et maintenant ma vie est détruite.”

La Border Patrol, une agence de plus de 19 000 travailleurs qui patrouillent dans de vastes zones souvent reculées de la frontière américaine où le trafic de drogue, la traite des êtres humains et d’autres activités criminelles sont courants, voit rarement des agents avec des condamnations aussi graves.

En 2018, un autre superviseur de la patrouille frontalière à Laredo, Ronald Anthony Burgos Aviles, a été accusé du décès d’une femme avec qui il avait une relation amoureuse et de son fils en bas âge. Le procès pour cette affaire est en cours.

Mme Peña, la femme qui a déclaré avoir échappé à une attaque, a témoigné la semaine dernière que M. Ortiz lui avait dit qu’il avait peur que la police ne trouve son ADN lors de l’enquête sur le meurtre de Mme Ramirez. Mme Peña, qui a déclaré qu’elle connaissait M. Ortiz en tant que cliente depuis des mois, a déclaré qu’il lui avait dit qu’il avait récupéré Mme Ramirez quelques jours avant qu’elle ne soit retrouvée morte dans une zone éloignée à côté d’une autoroute.

Quelques jours plus tard, a déclaré Mme Peña, M. Ortiz l’a emmenée à une station-service et a sorti une arme à feu. Elle a témoigné qu’elle est sortie en courant de son camion et a crié à l’aide, puis s’est heurtée à un agent des forces de l’ordre qui pompait de l’essence et a dirigé les enquêteurs vers la maison de M. Ortiz.

Il a été arrêté quelques heures plus tard sur le parking d’un motel.

M. Ortiz avait été une étoile montante de la patrouille frontalière, où il a passé sa carrière dans un secteur qui englobe plus de 100 000 miles carrés, s’étendant de la région frontalière du sud du Texas au nord jusqu’à la ligne Texas-Oklahoma. Il est devenu agent après avoir quitté la marine en 2009 et a déclaré aux enquêteurs qu’il avait servi en Irak. Alors qu’il était agent, il a obtenu une maîtrise de l’Université St. Mary’s à San Antonio. Il a ensuite gravi les échelons, obtenant un titre de superviseur au sein d’une division du renseignement.