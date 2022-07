Un agent de la GRC sanctionné après s’être évanoui ivre dans un service au volant de Burger King

Un ancien membre du Service cynophile intégré du Lower Mainland de la GRC a été sanctionné après un incident survenu en 2020 à Maple Ridge, en Colombie-Britannique, au cours duquel il a été retrouvé évanoui dans son VUS délivré par la police dans un service au volant de Burger King à 2 h 30.

Const. Blaise Picketts, dont le nom complet est Jonathan Warren Blaise Picketts, a reconnu les faits dans un Décision du Comité de déontologie de la GRC, publié cette semaine. Il a également plaidé coupable pour avoir résisté à son arrestation lors de l’incident, dans le cadre d’une procédure pénale distincte l’année dernière.

L’incident a eu lieu en avril 2020. Il a commencé en début d’après-midi, un jour où Picketts n’était pas en service. Lui et d’autres maîtres-chiens de la police se sont rencontrés à Surrey pour dresser leurs chiens.

Par la suite, le groupe a décidé de se rendre au domicile de l’un des officiers à Langley pour socialiser. En chemin, Picketts a pris de l’alcool dans un magasin d’alcools, qu’il a bu chez l’officier.

Quelques heures plus tard, il s’est rendu chez un autre officier à Surrey et a continué à boire, repartant à un moment donné pour se rendre à nouveau au magasin d’alcools, avant de continuer à boire.

Selon la décision du comité de conduite, Picketts est resté chez cet officier jusqu’à 2 heures du matin, date à laquelle il est parti dans son SUV délivré par la police, avec son chien d’assistance, sa carabine, ses munitions et son poste de travail mobile.

Collision avec une barrière en béton

Picketts admet avoir gratté le SUV le long d’une barrière en béton sur le pont Golden Ears alors qu’il se rendait à Maple Ridge. La collision a causé environ 7 000 $ de dommages, pour lesquels Picketts a par la suite remboursé la GRC.

Vers 2 h 30, l’agent s’est endormi au volant d’un service au volant de Burger King, selon la décision du comité de déontologie. Un employé a tenté de le réveiller pendant 20 minutes, avant d’avoir peur et d’appeler le 911.

Vers 3 heures du matin, un agent de la GRC est arrivé, ne sachant pas s’il avait affaire à un policier armé ou à quelqu’un qui conduisait un véhicule de police volé.

Selon la décision disciplinaire, le gendarme a trouvé Picketts endormi avec le moteur en marche et une carte de crédit dans la main droite. Il a fallu plusieurs tentatives pour le réveiller et une canette d’alcool ouverte a été retrouvée sur le sol.

Après l’arrivée d’un deuxième officier au Burger King, les deux hommes ont tenté d’administrer un alcootest, mais Picketts a mordu la paille, s’est détourné de l’appareil et n’a pas réussi à souffler assez fort.

Résister à l’arrestation

Il a été placé en état d’arrestation, mais a refusé d’obtempérer, est devenu peu coopératif et a injurié les agents. Selon la décision du comité de conduite, Picketts est devenu combatif et a physiquement résisté à l’arrestation, levant rapidement son genou en direction de l’aine de l’un des agents et saisissant les menottes d’une manière qui a blessé le pouce de l’autre officier.

La décision du comité de déontologie de la GRC ne précise pas l’emplacement de Burger King, mais le seul dans cette ville, illustré ici dans l’image Google Streetview, se trouve dans le bloc 20200 de Lougheed Hwy. (Google Street View)

D’autres agents ont été appelés d’urgence au Burger King pour aider, et il a fallu plusieurs agents pour le faire monter à l’arrière d’un véhicule de police.

“Levez son majeur vers la caméra”

Au poste de police de Maple Ridge, Picketts a continué d’être peu coopératif.

“La vidéo de réservation montre que lorsque l’agent Picketts a été photographié dans les cellules, il a baissé la tête et levé le majeur vers la caméra”, a déclaré la décision du comité de conduite.

Il a finalement été libéré après avoir dégrisé.

À la suite de son plaidoyer de culpabilité pour avoir résisté à son arrestation, Picketts a été condamné à trois mois de probation et à une amende de 1 000 $.

“Je trouve que ses actions démontrent un grave manque de jugement et sont incompatibles avec les devoirs et responsabilités d’un membre de la GRC”, a écrit Christine Sakiris au Comité de déontologie dans sa décision. “Les députés ne peuvent bafouer, dans leur vie privée, les lois mêmes qu’ils sont appelés à faire respecter.”

Picketts a été autorisé à rester membre de la GRC, mais il a été privé de 30 jours de salaire et de 15 jours de vacances pour l’incident. Il a été retiré des Services cynophiles intégrés et n’est pas admissible à une promotion pendant trois ans. Il a également reçu l’ordre de suivre un traitement médical et de s’excuser auprès des policiers qui l’ont arrêté.