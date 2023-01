Un agent de la GRC de la Colombie-Britannique non coupable d’agression lors d’une arrestation filmée

Un gendarme de la Colombie-Britannique qui a été filmé en train de frapper à plusieurs reprises un homme au visage lors d’une arrestation a été acquitté de voies de fait, le juge ayant jugé que le recours à la force par l’officier était “choquant mais justifié”.

La juge Mariane Armstrong a rendu son verdict devant la cour provinciale le mois dernier, et la décision a été publiée en ligne la semaine dernière.

L’accusation remonte à un incident survenu à Kelowna le 30 mai 2020, lorsque le const. Siggy Pietrzak a été appelée pour seconder des collègues qui répondaient à un signalement de possible conduite avec facultés affaiblies.

Lorsque Pietrzak est arrivé sur les lieux, le tribunal a appris qu’il avait vu deux autres gendarmes engagés dans une “lutte” avec un homme du nom de Tyler James Russell, dont le tribunal a entendu qu’il était arrêté pour obstruction après avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine.



L’UTILISATION DE LA FORCE

Le fait que Pietrzak ait ensuite frappé Russell plusieurs fois au visage n’était pas à débattre. Pietrzak a admis l’usage de la force, ses collègues officiers en ont été témoins, des preuves vidéo de spectateurs ont montré les coups portés et les dossiers médicaux ont documenté les blessures de Russell.

“La vraie question est la pertinence de la décision de l’accusé de frapper M. Russell et son exécution de ces coups. N’étaient-ils pas plus que nécessaires pour maîtriser M. Russell afin qu’il puisse être menotté au cours de cette arrestation? Étaient-ils raisonnables dans les circonstances?” La décision d’Armstrong a déclaré lors de la description de la question juridique centrale de l’affaire.

Le juge a déclaré que le tribunal avait entendu les témoignages de 13 témoins, dont deux experts, et que les preuves vidéo capturées par deux passants avaient été visionnées à plusieurs reprises et examinées en détail.

“Au cours de cet essai, nous avons regardé ces vidéos à grande vitesse et au ralenti, toutes à la fois, et presque image par image. Je les ai visionnées plusieurs fois depuis. Les vidéos sont utiles mais aucune vidéo ne capture l’intégralité de l’événement, ni est-ce que l’une ou l’autre des vidéos nous montre le point de vue de l’accusé”, a constaté Armstrong.

“Les preuves étaient étonnamment complexes. Un événement qui n’a pris que quelques secondes a occupé plus de 12 jours d’audience”, a également écrit Armstrong.



LE VERDICT

Bien que la juge ait estimé que les parties impliquées dans ce qui s’est déroulé le jour en question avaient probablement des regrets – et qu’elles avaient peut-être d’autres options à leur disposition sur le moment – elle a finalement conclu que la Couronne n’avait pas prouvé qu’une agression avait eu lieu parce qu’elle n’a pas prouvé que l’usage de la force était déraisonnable, disproportionné et inutile.

“Je trouve que l’accusé avait peu d’options à sa disposition. Je trouve que M. Russell constituait toujours une menace viable pour (les agents). M. Russell était plus jeune, plus fort, habilité par l’alcool et la drogue, et fixé dans sa détermination à faire tout ce qu’il devait faire pour éviter d’être menotté », indique la décision.

“La belligérance continue de M. Russell et son intention de se battre avec la police ont prouvé que la police avait raison dans son évaluation selon laquelle M. Russell les agresserait à la seconde où il en aurait l’occasion – et les seules choses qui se dressaient entre lui et cette chance étaient deux hommes dans la cinquantaine. qui étaient fatigués de la lutte. Par conséquent, les coups de poing de l’accusé étaient nécessaires… Dans toutes les circonstances, ils étaient raisonnables, choquants – mais raisonnables “



LE MEURTRE DE GEORGE FLOYD ET LE « SENTIMENT ANTI-POLICE »

Le premier paragraphe de la décision note que la vidéo de l’arrestation de Russell a commencé à circuler cinq jours après la diffusion de la vidéo du meurtre de George Floyd à Minneapolis, Minnesota.

“L’impact de ce meurtre a été ressenti dans le monde entier”, a déclaré Armstrong, faisant vraisemblablement référence aux manifestations massives contre la brutalité policière et l’injustice raciale qui ont eu lieu dans des villes du monde entier, amplifiant les demandes de financement de la police.

Armstrong continuerait à mentionner le nom de Floyd plusieurs fois au cours de ses motifs de jugement.

Les deux passants qui ont filmé l’incident, a noté le juge, l’ont fait immédiatement après le meurtre filmé de Floyd aux mains d’un policier.

“Le fait que ces coups de poing aient été dérangeants n’est pas surprenant dans le contexte de cette apparente lutte à trois contre un et dans le contexte du meurtre par un policier de George Floyd quelques jours auparavant”, a écrit Armstrong.

“Le fait que les gens soient troublés de voir une telle violence est réconfortant. L’apathie face à une telle violence serait bien plus troublante.”

La décision du tribunal note que l’un des hommes qui ont filmé l’arrestation a déclaré qu’il “pensait que c’était la bonne chose à faire” lorsqu’il a enregistré la vidéo, l’a mise en ligne et l’a fournie aux médias.

“Il a noté les frustrations résultant de l’incident de George Floyd et a exprimé son choc face à la tentative de faire monter M. Russell dans la voiture de police”, indique la décision.

“(Il) a reconnu la proximité dans le temps du meurtre de George Floyd et le sentiment anti-policier palpable qui a suivi”, a-t-il poursuivi.

Selon le juge, Pietrzak a témoigné que les agents du détachement de la GRC de Kelowna avaient été informés que l’affaire “pourrait avoir des ramifications pour les services de police en général”. Le gendarme a également raconté une anecdote alors qu’il était à la barre qui, selon lui, était révélatrice de “l’ambiance qui circulait” dans la ville à l’époque.

Pietrzak a déclaré au tribunal qu’un groupe d’hommes dans la vingtaine lui avait crié dessus, jurant et le traitant de raciste et de “cochon” tout en le filmant, puis se mettant en travers de son chemin alors qu’il tentait de monter dans sa voiture.

En plus des mentions répétées de l’affaire Floyd, le juge a également noté le meurtre dans l’exercice de ses fonctions en 2022 du const. Shaelyn Yang à Burnaby et a fait des commentaires plus généraux sur le rôle de la police et le recours à la force.

“Lorsque la police agit au-delà de son autorité ou de ses pouvoirs, la population perd confiance dans la police et le système judiciaire. Une telle perte de confiance peut compromettre la sécurité de tous, y compris la police. Nous avons vu des tragédies impliquant des abus de pouvoir de la police et la inversement, la police est ciblée en raison de son uniforme », a déclaré Armstrong.