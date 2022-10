Un agent de la GRC de Kelowna sauve la vie d’un homme qui s’est évanoui dans la circulation – Kelowna Capital News

Un agent de la GRC qui n’était pas en service a sauvé la vie d’un homme de Kelowna alors qu’il était assis au volant de sa voiture dans la circulation.

Const. Scott Anderson conduisait dans le pâté de maisons 1500 de Gordon Drive le 25 octobre lorsqu’il a remarqué qu’une voiture ne bougeait pas lorsque le feu de circulation est passé au vert. Const. Anderson s’est arrêté et a remarqué que le conducteur âgé s’était effondré sur le volant.

Il a appelé le 911, et après avoir tenté de réveiller le conducteur en frappant aux fenêtres et en essayant d’ouvrir les portes, le gendarme. Anderson a cassé la vitre du passager arrière avec son coude et a mis le véhicule en stationnement. Il a vérifié le conducteur pour un pouls mais aucun n’a été détecté. Le service d’incendie de Kelowna est alors arrivé et a pratiqué la RCR. Le conducteur a recommencé à respirer par lui-même et a été transporté à l’hôpital.

« Scott est un policier gentil, compatissant et professionnel qui est fier de son travail et du service qu’il offre à la communauté », a déclaré le sergent d’état-major Duncan Dixon, sous-officier du détachement de West Kelowna.

