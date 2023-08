Un agent de la GRC de Golden arrête un feu de forêt

Le mercredi 16 août, vers 16 h 40, le gend. Mark Tataryn, de la patrouille routière de la GRC de Golden, a remarqué un feu de broussailles sur la route 1 près de Golden.

L’incendie s’est déclaré sur la rive nord de l’autoroute près de Forde Station Road. Il mesurait environ 20 mètres de large et se déplaçait vers l’est, commençant à engloutir de grands arbres.

Tataryn a utilisé plusieurs extincteurs de son véhicule de police, des véhicules d’autres agents de la GRC qui étaient présents et des véhicules d’autres automobilistes qui se sont arrêtés pour aider.

Un camion de Kootenay Pumping circulait sur ce tronçon de l’autoroute et a pu venir en aide à Tataryn qui luttait déjà contre les flammes. Grâce à l’utilisation de leur pompe et de leurs conduites d’eau, le groupe a pu ralentir le feu à une taille gérable.

Le service d’incendie de Golden est arrivé et a pris le relais à partir de là, avec l’aide du service d’incendie de Nicholson et des BC Wildfire Services qui ont assisté par hélicoptère.

EMCON et BC Hydro ont également apporté leur aide sur les lieux, qui ont fourni un soutien vital.

« Sans la réflexion rapide du gend. Tataryn et le personnel de Kootenay Pumping, le résultat aurait pu être dévastateur pour la communauté », a déclaré le cap. Lucas Sovio avec la GRC de Golden-Field. « Un merci spécial à tous les résidents locaux, passants et premiers intervenants qui ont aidé à combattre l’incendie. Rob Ford, Mike Faucet, Brady Hubert, Robert Cowan et d’autres dont nous n’avons pas obtenu les noms faisaient partie de ces bons samaritains qui se sont arrêtés pour donner un coup de main.

On pense que l’incendie a commencé à partir d’un arbre tombé sur des lignes électriques au-dessus de la zone touchée. L’autoroute 1 a été partiellement bloquée avec un flux de circulation alterné pendant environ 2,5 heures pendant que les équipes d’urgence travaillaient pour éteindre l’incendie.

À 20 h, BC Wildfire Services a informé la police que l’incendie était complètement éteint et que l’autoroute avait été rouverte à la circulation dans les deux sens.

« Cet incident a failli entraîner l’évacuation des résidents de la région de Blaeberry », a déclaré le gend. Kat Robinson, agente des relations avec les médias de la GRC de Golden-Field

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

[email protected].

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2023Or