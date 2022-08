Un agent de la GRC accusé de voies de fait après avoir épinglé le cou d’un homme lors de son arrestation à l’aéroport de Winnipeg

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une vidéo et des détails que les lecteurs peuvent trouver dérangeants.

Un agent de la GRC du Manitoba a été accusé à la suite d’une arrestation en 2019 au cours de laquelle un gendarme a appuyé son genou sur le cou d’un homme à l’aéroport de Winnipeg, alors que l’homme criait à plusieurs reprises “Je ne peux pas respirer”.

L’organisme de surveillance de la police du Manitoba a déclaré lundi dans un communiqué de presse qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise.

Const. Eric Gerein est accusé de voies de fait et condamné à comparaître devant un tribunal provincial le 26 septembre.

L’arrestation devant l’aéroport international James Richardson a été filmée par le père de Nathan Lasuik, l’homme cloué au sol.

La séquence montre un agent de la GRC agenouillé sur le cou de Lasuik et plaçant le visage de l’homme contre le sol. L’officier ne semble pas ajuster son genou, ni la pression, malgré les supplications répétées de l’homme.

Cette image tirée d’une vidéo prise par le père de Nathan Lasuik montre un agent de la GRC plaçant son genou sur le cou de Lasuik lors de son arrestation devant l’aéroport international James Richardson de Winnipeg le 1er août 2019. (Soumis par Nathan Lasuik)

Bien que l’arrestation ait eu lieu le 1er août 2019, la GRC n’en a informé l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba que plus de deux ans plus tard, le 11 août 2021, après que la vidéo a été déposée comme preuve lors du procès de l’homme arrêté. .

Jane MacLatchy, qui était alors commandante de la GRC du Manitoba, a déclaré que la force avait appris les événements de un rapport du Winnipeg Free Press sur le procèsaprès quoi la GRC a signalé les allégations à l’UII, qui enquête sur les incidents graves impliquant la police.

‘Laisse moi respirer’

À un moment donné dans la vidéo enregistrée par le père de Lasuik, l’officier rejette les plaidoyers de Lasuik parce qu’il pouvait encore parler.

“Laissez-moi respirer”, entend-on dire Lasuik au début de la vidéo.

“Tu respires. Quand tu parles, tu respires”, crie quelqu’un en retour. Il n’est pas clair d’après la vidéo quel policier parle.

On peut entendre un policier dire à un passant de s’éloigner, mais elle tient bon.

“Je m’assure juste que cette personne puisse respirer”, dit le passant.

A la fin de la vidéo, un policier s’approche du père de Lasuik pour lui demander s’il enregistrait.

“Je dois saisir le téléphone”, dit l’officier, avant la fin de la vidéo.

La GRC était à l’aéroport après avoir reçu un rapport faisant état d’un homme en état d’ébriété qui a agressé une personne puis frappé un officier au visage sans provocation, a déclaré la force dans un communiqué de presse l’année dernière.

Lorsque les agents sont arrivés à l’aéroport, ils ont tenté de désamorcer la situation, mais Lasuik est devenu combatif et a frappé un officier, selon le communiqué de presse.

Lasuik a été menotté mais a donné un coup de pied à un officier dans l’aine avant que les policiers ne le clouent au sol, c’est-à-dire lorsque l’officier a mis son genou sur la nuque de Lasiuk, a indiqué la police.

Lasuik a été accusé de plusieurs chefs d’agression et son cas a été jugé.

Lasuik a par la suite plaidé coupable à deux accusations de voies de fait et a été reconnu coupable de la troisième et a reçu une absolution conditionnelle. Il a été placé en probation surveillée pendant un an.

L’IIU ne fournit pas plus de détails sur l’affaire contre Gerein car l’affaire est maintenant devant les tribunaux, a indiqué le communiqué de presse lundi.