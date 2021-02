La représentante Marie Newman (D-Illinois) a été indignée après que Facebook ait brièvement signalé une vidéo d’elle mettant un drapeau transgenre devant le bureau de la représentante Marjorie Taylor-Greene (R-Géorgie) comme un «discours de haine».

« Facebook a retiré notre vidéo de moi mettant le drapeau transgenre devant mon bureau et l’a étiquetée comme » discours de haine « . » Newman a tweeté jeudi.

Elle a critiqué la plate-forme de médias sociaux pour avoir censuré son contenu – généralement une plainte des conservateurs – mais autorisant le propre de Taylor-Greene «Transphobe» images d’elle mettant une pancarte en train de lire « Il n’y a que deux sexes » devant son bureau.

« Soutenir les Américains transgenres n’est PAS un discours de haine, » Newman a écrit.

La plantation des drapeaux fait partie d’une querelle en cours entre les deux législateurs au sujet de la loi sur l’égalité, qui ferait «Sexe, orientation sexuelle, [and] identité de genre » classes protégées par le gouvernement.

D’autres démocrates n’ont pas tardé à prendre la défense de Newman et à critiquer Facebook et son fondateur et PDG, Mark Zuckerberg, pour la censure perçue.

«Qu’est-ce que c’est que ça, @Facebook? Nous voyons à travers vos taureaux ** t, vous n’êtes plus qu’une plate-forme de discours de haine maintenant » Rép. Rashida Tlaib (D-Michigan) tweeté.

«Mark Zuckerberg est un être humain vil», Parker Molloy, rédacteur en chef de Media Matters ajoutée.

Malgré l’indignation rapide, Facebook n’a pas tardé à corriger son signalement de la publication et a même proposé à Newman « excuses sincères. »

«Membre du Congrès, cela n’aurait manifestement pas dû se produire. Nous avons restauré ce contenu et nous vous présentons nos sincères excuses. » Andy Stone, directeur de la communication politique de Facebook, a tweeté.

La biographie de Stone sur Twitter se vante de son ancien travail au sein du Parti démocrate sous la direction de la sénatrice Barbara Boxer (D-Californie), du représentant Jerry McNerny (D-Californie) et du Comité de campagne démocrate du Congrès.

Selon Newman, sa vidéo n’a été signalée que pendant trois heures et que l’affaire est « à l’étude. »

Pour beaucoup, s’occuper si rapidement de la plainte de Newman n’était pas suffisant, car les utilisateurs ont demandé à Facebook de supprimer également la vidéo de Taylor-Greene.

« Je suis content de voir ces excuses à la membre du Congrès Newman de @facebook et je me demande, » Christine Pelosi a ajouté, « 1. Pourquoi son poste en faveur des droits civiques a-t-il été supprimé au départ? 2. Pourquoi le contenu transphobe est-il toujours disponible? »

