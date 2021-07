Un agent de la DEA arrêté pour avoir participé à l’émeute du Capitole des États-Unis, aurait montré son badge et son arme à feu pendant qu’il n’était pas en service – RT USA News

Un agent de la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis qui n’était pas en service qui aurait montré son badge et son arme alors qu’il se tenait devant le Capitole lors de l’émeute du 6 janvier a été arrêté pour être entré dans une zone réglementée avec une arme à feu.

L’agent, Mark Sami Ibrahim du comté d’Orange, en Californie, est également accusé d’avoir fait une fausse déclaration aux enquêteurs du ministère de la Justice parce qu’il a nié avoir montré son badge ou son pistolet au Capitole, selon un acte d’accusation déposé contre lui plus tôt ce mois-ci. Il a été arrêté mardi à Washington.

Ibrahim a été inculpé malgré le fait qu’il n’est pas accusé d’avoir participé à l’émeute ou de s’être livré à des violences lorsque des manifestants de fraude électorale ont violé le Capitole. Il avait dit aux enquêteurs qu’il était à Washington pour aider un ami à documenter la manifestation pour le FBI, mais l’ami a déclaré qu’il avait assisté à l’événement pour se promouvoir pour une carrière post-DEA en tant qu’animateur de podcast.





Des dizaines d’agents des forces de l’ordre à travers les États-Unis ont fait l’objet d’un examen minutieux pour leur présence à la manifestation du Capitole. Le président Joe Biden et d’autres politiciens démocrates ont qualifié la violation d’acte majeur de terrorisme domestique, enraciné dans le racisme, et « la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile ».

« Cet acte d’accusation résulte de conjectures, de pressions politiques et d’une tentative erronée de peindre un récit spécifique à travers des images prises totalement hors de leur contexte », a déclaré l’avocat de la défense Darren Richie dans un communiqué. « M. Ibrahim croit fermement que la vérité prévaudra toujours.

Ibrahim était un employé stagiaire de la DEA et avait notifié à l’agence son intention de démissionner avant l’émeute. Il a déclaré à l’animateur de Fox News Tucker Carlson en mars qu’immédiatement à son retour en Californie, la DEA lui avait retiré son badge et son arme et l’avait suspendu. Il a été licencié deux mois plus tard, ce qui, selon lui, était un licenciement abusif.

Les procureurs ont allégué qu’Ibrahim était entré dans une zone restreinte sur le terrain du Capitole et avait grimpé sur le Mémorial de la paix au pied de Capitol Hill. Il a participé à une discussion de groupe WhatsApp avec au moins cinq autres agents des forces de l’ordre, selon la plainte pénale, et a publié une photo de lui debout à côté de l’une des barricades que la foule avait démolies.

D’autres photos incluses dans l’acte d’accusation le montrent en train de poster avec sa veste levée pour exposer son badge et son arme. Un autre coup de feu le place à environ 180 pieds à l’intérieur des barricades, ont déclaré les procureurs.





