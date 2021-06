Un agent de la circulation raconte comment sa tête s’est fracassée sur le pare-brise avant de s’évanouir alors qu’il a été « fauché par un conducteur de rage au volant »

Un agent de la CIRCULATION a raconté comment sa tête a été fracassée sur le pare-brise d’une voiture lorsqu’il a été « fauché » par un conducteur présumé enragé au volant.

Une vidéo virale diffusée aujourd’hui devant le tribunal montre le moment où le conseiller municipal Steven Smith a été projeté en l’air par le véhicule.

Steven Smith a été fauché sur Burgess Hill, West Sussex

Arthur McGhie, 54 ans, a été inculpé de tentative de meurtre

Le chauffeur, Arthur McGhie, 55 ans, nie toute tentative de meurtre.

M. Smith a déclaré au jury à Hove qu’il rentrait chez lui à Burgess Hill, dans le West Sussex, après avoir terminé un quart de travail en tant que responsable hiérarchique des agents de la circulation locaux.

Il a déclaré au tribunal qu’il pouvait voir que l’autre conducteur le fixait par-dessus son masque facial.

Il est sorti de sa voiture pour parler à M. McGhie après avoir clignoté et lui avoir fait signe de lui montrer qu’il cédait.

L’employé du conseil, et ancien soldat, a déclaré que l’autre conducteur divaguait et n’avait pas de sens.

« Il n’arrêtait pas de se répéter et je pensais qu’il se droguait », a-t-il déclaré.

« J’ai dit ‘tu n’as aucun sens, tu es un fou, es-tu drogué ?’

« Il a décidé de venir droit sur mon visage. Je pouvais sentir son front sur mon nez.

« Mes mains étaient toujours dans mes poches et je pensais qu’il allait me donner un coup de tête », a-t-il déclaré.

M. Smith a déclaré qu’il avait utilisé son entraînement militaire pour amener le petit homme au sol alors qu’il pensait qu’il était sur le point d’être attaqué.

Après la confrontation, M. Smith a déclaré qu’il était retourné à sa voiture.

La tête de M. Smith a percuté le pare-brise de la voiture Crédit : eddie mitchell

Il a dit : « Alors que je revenais, j’ai entendu un bruit. Je ne sais pas si c’était un cri ou un cri.

« En regardant par-dessus mon épaule droite, je me suis retrouvé sur le capot de son véhicule.

« J’ai entendu quelque chose qui m’a fait regarder par-dessus mon épaule droite. J’ai vu le capot de son véhicule.

« Pour être honnête, je viens de fermer les yeux. La minute suivante, je me suis réveillé sur la haie.

« Je pense que je me suis évanoui parce que je ne me souviens pas avoir traversé les airs. »

M. Smith a déclaré que la sensation de heurter le pare-brise était quelque chose qu’il n’oublierait jamais.

« Ma tête rebondit sur son pare-brise – c’est quelque chose que vous n’oubliez pas.

«Je me souviens m’être redressé. C’est quelque chose qu’on vous apprend, à vous lever tout le temps.

«Mon corps vient de prendre le dessus. J’ai baissé les yeux parce que mon pantalon avait été déchiré, arraché et enroulé autour de mes pieds.

« J’étais coincé entre le buisson et la clôture, le pantalon s’était enroulé autour de mes chevilles.

« Ma tête rebondit sur son pare-brise – c’est quelque chose que vous n’oubliez pas. » Steven Smith

«Je peux voir M. McGhie venir vers moi et essayer de me frapper à nouveau. Il m’a contacté deux fois. Un dans la poitrine et un dans le visage.

M. Smith a déclaré que l’attaque ne s’était arrêtée que lorsqu’une femme s’était enfuie de l’une des maisons à côté de lui et avait déclaré qu’elle appelait la police.

« La seule chose qui me passait par la tête était de téléphoner à ma femme », a déclaré M. Smith.

M. Smith a subi des blessures mineures et est sorti de l’hôpital quelques heures après l’incident du 24 août de l’année dernière.

La tomodensitométrie et les radiographies n’ont trouvé aucune fracture.

« L’infirmière voulait que je reste – ils s’inquiétaient d’une hémorragie interne – mais je voulais juste rentrer chez moi avec ma femme », a déclaré M. Smith.

Il tirait encore des fragments de verre de sa tête des mois plus tard et porte toujours un support sur son poignet gauche.

‘VISION DES TUNNELS’

Lors de son entretien avec la police, M. McGhie a déclaré qu’il pensait que la confrontation avec M. Smith avait « provoqué une sorte de vision en tunnel », a déclaré Mme Beckett.

Dans la vidéo portée par un corps de police montrée au jury, M. McGhie peut être entendu affirmant qu’il se défendait.

Lors de son arrestation violente par quatre policiers, M. McGhie a été aspergé au visage de spray Captor.

On peut entendre M. McGhie dire: « C’était de la légitime défense, une agression de sa part. »

Il a également affirmé que l’officier de service n’avait présenté aucune pièce d’identité.

Rachel Beckett pour la Couronne a déclaré: «La thèse de la Couronne est que conduire directement sur M. Smith, sans appliquer les pauses du tout, équivaut à une tentative de meurtre.

«Lorsqu’il a été approché et arrêté par un officier en dehors de ses fonctions, il savait qu’elle était un officier, car elle s’est clairement identifiée avant l’arrestation.

« Il l’a agressée, elle et ses collègues. Il ne s’agissait pas de mesures prises en état de légitime défense.

Aucun alcool ou drogue n’a été trouvé dans son système.

« L’accusé a ensuite déclaré aux agents qu’il se passait beaucoup de choses « dans les coulisses » et qu’il avait été arrêté et suivi dans la ville pendant un certain temps.

« Il a dit que l’homme impliqué dans l’incident était l’une des personnes qui connaissaient sa routine quotidienne et l’avait harcelé », a déclaré Mme Beckett.

M. McGhie a déclaré à la police qu’il pensait que la vidéo avait été modifiée pour le faire mal paraître.

« Il a dit que les images avaient été délibérément modifiées car il semblait que rien ne s’était passé avant l’incident », a déclaré Mme Beckett.

« Il a dit » regarde, on dirait qu’il ne s’est rien passé, il ne s’est rien passé, je monte dans ma voiture et non, et je l’écrase pour le plaisir.

« Non, ce n’est pas ce qui s’est passé. »

Il a déclaré à la police qu’il croyait que les gens le surveillaient.

Dans une interview, M. McGhie a déclaré: « Je ne suis certainement pas cette personne, vous savez, courir le trottoir et renverser quelqu’un, non. »

Le procès à Lewes Crown Court à Hove se poursuit.