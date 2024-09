Un agent de la CIA emprisonné pour avoir abusé sexuellement de dizaines de femmes — RT World News

Brian Jeffrey Raymond a photographié ses victimes et a pris des notes détaillées sur les abus qu’il a commis, a déclaré un tribunal de Washington DC

Un ancien agent de la CIA a été condamné à 30 ans de prison pour avoir drogué et agressé sexuellement plus d’une vingtaine de femmes alors qu’il travaillait pour l’agence en Amérique du Sud. Les forces de l’ordre ont retrouvé sur son ordinateur des centaines d’images de l’espion en disgrâce en train de tripoter et d’abuser de ses victimes inconscientes.

Brian Jeffrey Raymond a été condamné mercredi par un tribunal de Washington DC, près d’un an après avoir plaidé coupable d’un chef d’accusation d’abus sexuel, de contact sexuel abusif, de coercition et de séduction, et de transport de matériel obscène.

Dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux, Raymond a admis avoir violé quatre autres femmes, abusé sexuellement de six d’entre elles et pris des photos obscènes de 28 femmes victimes.

Les crimes de Raymond ont commencé en 2006 et se sont étendus sur près de deux décennies. Les procureurs ont expliqué au tribunal l’année dernière comment l’agent chevronné utilisait des applications de rencontre pour rencontrer ses victimes alors qu’il était en poste au Mexique, au Pérou et dans d’autres pays. Il rencontrait ces victimes dans son appartement loué par le gouvernement, leur servait des boissons alcoolisées et les agressait sexuellement après qu’elles aient perdu connaissance.















Le FBI, le ministère de la Justice et le département d’État ont commencé à enquêter sur Raymond en 2020, après que la police de Mexico a répondu à une femme nue qui criait à l’aide depuis le balcon de la résidence de Raymond, selon des documents judiciaires. La femme a déclaré aux policiers qu’elle avait été droguée et violée par Raymond, et Raymond a admis plus tard avoir abusé d’elle sexuellement.

Les enquêteurs ont par la suite découvert plus de 500 images de femmes nues et inconscientes sur l’ordinateur de Raymon. Sur certaines de ces images, on pouvait voir Raymond tâtonner les femmes, leur ouvrir les paupières de force et insérer ses doigts dans leur bouche.

Les procureurs ont expliqué au tribunal comment Raymond tenait des registres détaillés sur ses victimes, « en notant leur âge, leur origine ethnique et parfois si leurs seins étaient réels. »

« Lorsque ce prédateur était un employé du gouvernement, il attirait des femmes sans méfiance dans son logement loué par le gouvernement et les droguait. » Le procureur américain Graves l’a déclaré dans un communiqué mercredi. « Après avoir drogué ces femmes, il les a déshabillées, agressées sexuellement et photographiées. La sentence prononcée aujourd’hui garantit que l’accusé sera correctement considéré comme un délinquant sexuel à vie et qu’il passera une grande partie du reste de sa vie derrière les barreaux. »

S’adressant à Raymond lors de l’audience de détermination de la peine de mercredi, la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly a qualifié l’ancien espion de « prédateur sexuel » et lui a dit qu’il était « Je vais avoir un certain temps pour réfléchir à cela. » En plus de la peine de prison, Raymond a été condamné à payer 260 000 $ de dommages et intérêts et à rester en liberté conditionnelle pour le reste de sa vie.