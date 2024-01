Un agent de dénonciation accuse Iowa DCI de tromperie et de recherches illégales dans le cadre d’une enquête sur le jeu des athlètes, selon un dossier judiciaire

IOWA — Un agent chevronné de la Division des enquêtes criminelles de l’Iowa a déclaré que l’agence avait mené des recherches illégales alors qu’elle enquêtait sur les jeux de hasard pratiqués par des étudiants-athlètes de l’Université de l’Iowa et de l’Université d’État de l’Iowa. Il a demandé à être retiré de l’enquête après que son supérieur ait déformé le but. de l’enquête, selon un nouveau dossier déposé mardi dans le comté de Story.

Quinze étudiants-athlètes de l’Université de l’Iowa et de l’Iowa State University ont été inculpés à l’été 2023 d’une série d’infractions mineures à la suite d’une enquête de la DCI sur le jeu de mineurs par des étudiants-athlètes. Neuf étudiants-athlètes ont été accusés de jeu chez des mineurs et ont plaidé coupables. Six autres personnes ont été accusées de vol d’identité et de falsification de dossiers judiciaires pour avoir prétendument utilisé des comptes enregistrés au nom de quelqu’un d’autre pour placer des paris.

La DCI a depuis admis qu’il ne s’agissait pas d’une action pénale et que cela équivalait au partage d’un compte Netflix. Malgré le retour des autorités sur les accusations, plusieurs athlètes et leurs avocats ont désormais renvoyé l’enquête sur la DCI et remettent en question la motivation de l’enquête.

Le père d’un ancien joueur de football de l’ISU accusé dans le cadre d’une enquête sur les jeux sportifs de la DCI veut des réponses



Dans un dossier déposé au tribunal lundi, un avocat de l’ancien cyclone Eyioma Uwazurike a accusé l’agent de la DCI, Brian Sanger, d’avoir placé une « barrière géographique sans mandat » sur un dortoir de l’université de l’Iowa – potentiellement une violation des droits constitutionnels des étudiants. Mardi, les accusations d’actes répréhensibles se sont à nouveau intensifiées dans un dossier déposé par l’avocat d’un autre ancien Cyclone.

Dans la requête déposée dans le comté de Story, les détails d’un entretien avec l’agent spécial de la DCI, Mark Ludwick, sont présentés par un avocat du lutteur de l’Université d’État de l’Iowa, Paniro Johnson. Ludwick dit qu’un superviseur – l’agent spécial en charge Troy Nelson – lui a demandé d’interroger Johnson sur le jeu en ligne et que la cible de l’enquête était les opérateurs de jeux, notamment FanDuel, DraftKings et d’autres, et non les athlètes eux-mêmes.

Cependant, après l’entretien, Ludwick a déclaré qu’il avait été « félicité… pour avoir obtenu des aveux », selon le document judiciaire. Ludwick dit qu’il a demandé à être réaffecté de l’enquête après la tromperie apparente de son superviseur, l’agent Nelson.

Ludwick poursuit en disant que « la DCI a mené une recherche illégale des informations sur le compte en ligne personnel de (Paniro) Johnson et de dizaines d’autres personnes » parce qu’aucun mandat n’a été obtenu pour collecter des données GeoFence au début de l’enquête et que les agents « manquaient de sens raisonnable, des soupçons articulables pour mener une telle fouille.

Le document se termine par l’affirmation de Ludwick selon laquelle de nombreux autres agents de la DCI partagent ses convictions sur l’enquête et ont « refusé » d’y participer.

Un porte-parole de la Division des enquêtes criminelles a déclaré que l’agence ne commentait pas les procédures judiciaires en cours et qu’il serait inapproprié de le faire dans la mesure où les agents impliqués dans les affaires doivent toujours servir de témoins.

La liste complète des athlètes inculpés dans le cadre de l’enquête dans les deux écoles comprend :

Eyioma Uwazurike – a plaidé non coupable

Hunter Dekkers – a plaidé coupable de jeu sur mineurs

DeShawn Hanika – a plaidé non coupable

Isaiah Lee – a plaidé non coupable

Jirehl Brock – a plaidé non coupable

Dodge Sauser – a plaidé coupable de jeu sur mineurs

Paniro Johnson – a plaidé non coupable

Jake Remsburg – a plaidé coupable de jeu chez des mineurs

Jeremiah Williams – a plaidé non coupable

Aaron Blom – a plaidé coupable de jeu sur mineurs

Gehrig Christensen – a plaidé coupable de jeu chez des mineurs

Arland Bruce – a plaidé coupable de jeu chez des mineurs

Aaron Uhlis – a plaidé coupable de jeu sur mineurs

Jack Johnson – a plaidé coupable de jeu chez des mineurs

Reggie Bracy – a plaidé coupable de jeu sur mineurs

Les avocats d’Uwazurike et de Johnson cherchent tous deux à contraindre l’État de l’Iowa à divulguer encore plus d’informations sur l’enquête à la lumière de leurs récents entretiens avec des agents de la DCI.