Un agent de bord demande s’il manque un chat à quelqu’un après que l’animal ait erré autour d’un avion

Lorsque vous pensez aux annonces sur les vols, vous vous attendez généralement à ce qu’il s’agisse de mesures de sécurité ou, au maximum, d’une communication sur les objets personnels perdus et retrouvés. Cependant, une annonce bizarre pour un chat tigré perdu a dû être faite par l’équipage d’un vol intérieur United Airlines de Dallas à San Francisco aux États-Unis. L’équipage a trouvé le tabby effronté qui s’était enfui vers la partie avant du vol et tentait de le réunir avec son propriétaire à 37 000 pieds dans le ciel.

Une vidéo de l’incident est devenue virale sur Internet après avoir été publiée sur la chaîne YouTube d’ABC 7 Chicago. On peut entendre l’hôtesse de l’air dans la vidéo demander aux passagers s’il manque un chat à quelqu’un. Un autre membre d’équipage peut être vu en train de faire l’annonce sur le système d’adresse des passagers (PA) de l’avion tandis qu’un autre membre d’équipage cherche le chat. Le membre d’équipage peut également être vu assis sur ses genoux pour attraper le chat tigré. En arrière-plan, on peut aussi entendre l’AP, « Missing a cat ? Vous avez perdu votre chat ? Si vous embarquez avec un chat…gato, il court autour de l’avion. Nous allons avoir besoin que vous veniez réclamer cela.

L’hôtesse de l’air qui a attrapé le chat semblait mal à l’aise en marchant dans l’allée, demandant aux passagers s’il leur manquait un chat. « Attention les gars. Quelqu’un a-t-il disparu ? Non », dit-elle. Le chat tigré s’échappe de son emprise et revient à l’avant de l’avion, où se trouvent les sièges de première classe, ce qui amène à se demander s’il cherchait du confort pendant la lutte. On voit un jeune homme s’approcher et ramener son compagnon à fourrure à son siège à la fin de la vidéo.

Plusieurs personnes ont laissé tomber des questions et exprimé des inquiétudes quant à la situation dans la section des commentaires de la vidéo. Un utilisateur a commenté : « Je ne comprends pas. Pourquoi le propriétaire a-t-il laissé courir le chat ? Et depuis quand les animaux sont-ils autorisés en autocar ? Le chat n’avait pas de gilet “animal de soutien”. Un autre utilisateur a écrit: “L’hôtesse de l’air n’a apparemment jamais tenu de chat auparavant.”

L’incident aurait eu lieu le 30 décembre et les images ont été enregistrées par un autre dépliant.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici