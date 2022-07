Un agent de bord découvre une tête de serpent dans un repas à bord d’une compagnie aérienne à bas prix

Un agent de bord à bord d’une compagnie aérienne turque aurait découvert une tête de serpent coupée alors qu’ils préparaient les repas en vol. Le membre de l’équipage de cabine volait avec un vol SunExpress à destination d’Ankara, en Turquie, à destination de Düsseldorf, en Allemagne, le 21 juillet, lorsqu’il a trouvé une tête de reptile dans la nourriture.

Le membre de l’équipage de cabine a affirmé que la tête de serpent avait été retrouvée entre le plat de légumes et de pommes de terre. Selon un rapport de Gazete Duvar, la nourriture a été fournie par Sancak Inflight, un service de restauration associé aux compagnies aériennes SunExpress. Le personnel de cabine était en train de manger la nourriture lorsqu’ils ont trouvé la tête allongée dans l’ustensile.

Une vidéo de la découverte présumée a également fait surface en ligne où une petite tête de serpent peut être vue dans le plat restant.

Regarde:

Peu de temps après la révélation de l’incident, les compagnies aériennes SunExpress ont publié une déclaration déclarant qu’une enquête avait été ouverte pour examiner l’affaire. Publiée à la presse turque, la déclaration mentionnait que la fourniture de services de la plus haute qualité était leur « priorité absolue ». Cela comprenait à la fois leurs « invités et leurs employés ».

Le communiqué ajoute : « Nous tenons à vous informer que les allégations et les partages dans la presse concernant le service de restauration en vol sont absolument inacceptables et une enquête détaillée a été ouverte à ce sujet », comme le rapporte The Sun. Le traiteur, Sancak Inflight, a également publié une déclaration niant les allégations.

Le service de restauration a mentionné qu’il n’avait utilisé “aucun des objets étrangers qui se trouvaient soi-disant dans la nourriture lors de la cuisson”. Le service a déclaré que le “corps étranger” avait été ajouté après la préparation de la nourriture car la nourriture est cuite à haute température et la possibilité de trouver une tête de serpent fraîche dans leur nourriture n’avait pas de sens.

Il est également allégué que ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit. Le personnel de la compagnie aérienne s’est déjà plaint d’avoir trouvé des escargots et des coléoptères dans la nourriture.

