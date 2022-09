Un agent de bord de Sunwing sauve la vie d’un passager lors d’un atterrissage d’urgence à Toronto

Un agent de bord de Sunwing a sauvé la vie d’un passager qui a fait un arrêt cardiaque lorsqu’un pilote a effectué un atterrissage d’urgence à l’aéroport international Pearson de Toronto cette semaine.

“Son cœur s’est arrêté”, a déclaré Marisa Rodrigues, une hôtesse de l’air de 18 ans, à CTV News Toronto.

Mardi, Rodrigues se préparait pour un atterrissage standard d’un vol Sunwing de Cancun à Toronto alors qu’il était en service en tant que responsable de la sécurité de la cabine (CSM).

Ensuite, une lumière d’appel a clignoté plusieurs fois près du milieu de l’avion. Alors qu’elle se rapprochait, elle vit une femme qui faisait une crise. Son corps était en pleine convulsion.

“J’ai remarqué que ses doigts, autour de sa bouche et de son visage commençaient à virer au bleu et au violet et que son visage était gris”, a déclaré Rodrigues.

“J’ai dû la retirer de son siège, la poser sur le siège, l’allonger et commencer immédiatement la RCR.”

Sunwing a confirmé qu’un passager était en détresse médicale sur le vol de Cancun à Toronto mardi.

«L’équipage s’est immédiatement occupé du passager affecté, ainsi qu’une infirmière et un étudiant en médecine à bord du vol, et la responsable de la sécurité des cabines de Sunwing Airlines, Marisa Rodrigues, a effectué des compressions thoraciques sur le passager alors que l’équipage de conduite déclarait une urgence médicale et l’avion s’est préparé pour sa descente vers Toronto », a déclaré jeudi un porte-parole de Sunwing à CTV News Toronto.

Avec une infirmière et une étudiante en médecine qui ont répondu à l’appel, ils ont soulevé la femme de son siège et l’ont allongée sur le sol de l’avion.

Rodrigues a placé la tête de la femme entre ses jambes et a poussé de l’air dans ses poumons avant de placer de l’oxygène et un défibrillateur externe automatisé (DEA) sur le passager.

« Au fur et à mesure que cela était placé… nous avons réalisé qu’elle avait un battement de cœur… c’était très, très superficiel et très, très bas », a-t-elle déclaré.

Mais, a ajouté Rodrigues, “elle a réussi.”

Alors que l’avion s’approchait de l’aéroport Pearson, le commandant de bord a déclaré un atterrissage d’urgence médicale afin de pousser vers l’avant de la file d’avions arrivant à l’aéroport.

“En raison du laps de temps où cela s’est produit, nous n’avons pas eu besoin de détourner n’importe où”, a-t-elle déclaré.

Sunwing a confirmé que les ambulanciers paramédicaux ont ensuite rencontré l’avion à son arrivée à Toronto pour fournir des soins médicaux supplémentaires au passager.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants pour la rapidité de réflexion, les soins et l’attention apportés par notre personnel de cabine, dirigé par le CSM Marisa Rodrigues, et les autres passagers qui ont aidé pendant une situation stressante tout en restant concentrés et calmes”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

“J’essaie de retenir mes larmes”, a déclaré Rodrigues.

C’était la première fois en 18 ans qu’elle faisait des compressions sur un passager. Elle a déclaré que des épisodes médicaux se sont produits avec des voyageurs évanouis et confrontés à l’anxiété.

“Mais rien à ce point, jamais.”