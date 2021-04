Un agent de bord de Southwest Airlines a déposé une plainte pour mort injustifiée contre la compagnie aérienne, alléguant que les protocoles COVID laxistes lors de la formation obligatoire l’été dernier et le relâchement de la recherche des contacts après qu’un participant a été testé positif ont conduit à la mort de son mari du virus.

Carol Madden, une hôtesse de l’air de 69 ans basée à Baltimore qui travaille pour Southwest depuis 2016, réclame plus de 3 millions de dollars de dommages et intérêts pour ce que le procès dit être la négligence de la compagnie aérienne, selon la plainte déposée devant le tribunal Maryland.

Elle et son mari, Bill, un vétéran et ingénieur en signalisation ferroviaire à la retraite qui l’a ramenée chez elle après la séance de formation d’une journée à l’aéroport international de Baltimore-Washington en juillet, sont tombés malades après la formation et ont finalement été testés positifs au COVID-19. Les niveaux d’oxygène de Bill ont plongé et sa santé s’est détériorée si rapidement qu’il ne pouvait pas prendre sa propre température. Il est décédé quelques semaines plus tard dans un hôpital de York, en Pennsylvanie, avec une pneumonie à COVID répertoriée comme la première cause de décès. Il avait 73 ans.

Madden, une survivante du cancer qui est restée au travail tout au long de la pandémie, a déclaré à USA TODAY qu’elle « croit fermement que mon mari serait toujours là » si Southwest avait appliqué les mêmes protocoles de sécurité stricts pour les employés que pour les passagers. Il a même inventé un terme pour ce dernier, la promesse du sud-ouest.

« Ils nettoyaient les sièges. Ils nettoyaient les bouches d’aération. Ils nettoyaient les ceintures de sécurité. Chaque point de contact était nettoyé », a-t-elle déclaré dans une interview mardi. « Ils ne l’ont pas fait lors de ma formation l’année dernière. »

« J’adore ma compagnie aérienne, mais ils ne m’aimaient pas en retour. »

Si longtemps, distanciation sociale: Southwest met fin au processus d’embarquement COVID

Southwest Airlines a déposé une requête vendredi pour rejeter l’affaire. Dans le dossier, la compagnie aérienne a exprimé sa sympathie à Madden et à d’autres personnes qui ont perdu des membres de leur famille à cause du COVID-19, mais a déclaré que blâmer la compagnie aérienne pour sa mort était « déplacé ».

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle était tenue de fournir un «environnement de travail raisonnablement sûr» aux employés mais que la responsabilité du «devoir de diligence» ne s’étendait pas aux conjoints ou aux autres membres du ménage, même en cas de transmission de maladies au travail. La société a également déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de savoir précisément où et quand elle avait contracté le coronavirus à l’origine du COVID-19.

« Les allégations formulées dans la plainte reflètent une réponse émotionnelle compréhensible à une perte personnelle dévastatrice, mais elles ne peuvent pas faire l’objet d’une action en vertu de la loi », a déclaré la compagnie aérienne.

L’avocat de Madden, Dan Mastromarco du cabinet Mastromarco, a déclaré qu’il préparait une réponse juridique.

Du travail de rêve au chagrin

Madden est devenu agent de bord du sud-ouest à 64 ans après plusieurs autres carrières, notamment dans l’immobilier et les services parajuridiques.

«J’ai porté sept chapeaux dans ma vie», dit-elle. « C’était mon rêve. »

La native de New York a déclaré qu’elle avait pu réaliser son rêve parce que son mari était à la retraite et s’occupait de tout à la maison et lui faisait la navette depuis et vers l’aéroport. Le couple s’est rencontré quand elle avait 12 ans et il avait 17 ans et se sont mariés pendant 35 ans.

« C’était un homme phénoménal. Il avait un cœur en or », a-t-elle déclaré. « Il n’y a rien ni personne qui puisse le remplacer. »

Elle avait besoin de l’argent: Une famille pleure la perte d’un agent de bord d’American Airlines à COVID

Formation des agents de bord du sud-ouest: des masques mais peu d’autres garanties COVID, selon le procès

La Federal Aviation Administration exige une formation périodique pour les agents de bord, et Madden a déclaré qu’elle avait été initialement inscrite pour avril 2020. Elle a été déplacée à la mi-juillet en raison du début de la pandémie.

Les agents de bord et les instructeurs du sud-ouest n’ont pas été examinés pour les symptômes du COVID avant ou pendant la formation d’une journée ou interrogés sur l’exposition au COVID, selon le procès.

Des masques étaient nécessaires, mais aucun désinfectant pour les mains n’était fourni et l’équipement, des extincteurs aux mégaphones, n’était pas désinfecté entre les utilisations, indique le procès.

Le mannequin à taille humaine utilisé pour la formation d’autodéfense n’a pas non plus été effacé, malgré le «contact physique étendu» des agents de bord avec lui. Le nom du mannequin: Bob.

«Southwest n’a pas désinfecté Bob ni aucun des autres équipements utilisés au cours de cette formation professionnelle», indique le procès.

La distanciation sociale était rare, a déclaré Madden.

«Nous étions à des tables de six pieds, des tables pliantes avec des pieds», a-t-elle dit. « Vous n’êtes pas à six pieds l’un de l’autre. Vous avez peut-être quatre pieds ou moins. »

Tout aurait réduit les chances de transmission COVID, selon le procès.

Dans un communiqué, le porte-parole de Southwest Airlines, Brad Hawkins, a exprimé la sympathie de la compagnie aérienne à Madden et a déclaré que le bien-être des employés et des clients de Southwest était sa « priorité sans compromis » depuis le début de la pandémie.

« Southwest a pris des mesures améliorées pour nettoyer et entretenir nos avions, aéroports et centres de travail et suit toutes les directives de notification conformément aux (Centers for Disease Control and Prevention) », a déclaré Hawkins dans un communiqué. chaque jour pour nous assurer que notre approche à plusieurs niveaux pour soutenir la sécurité de nos employés et de nos clients reste à jour avec les résultats de la recherche et les recommandations de santé publique. Southwest poursuivra ses efforts dévoués pour soutenir notre peuple et nos communautés alors que nous travaillons collectivement pour ralentir la propagation du COVID-19 pendant la pandémie en cours. »

American Airlines a brièvement suspendu la formation des agents de bord l’automne dernier après que plusieurs instructeurs aient été testés positifs au COVID.

Combien de temps les masques seront-ils nécessaires dans les avions?Les agents de bord disent que le mandat du masque devrait être prolongé

Suivi des contacts retardé: « Je l’ai découvert par Facebook »

Le lendemain de son retour à la maison de l’entraînement, le 23 juillet, Madden a déclaré qu’elle avait appelé Southwest pour leur dire qu’elle et son mari étaient malades avec des symptômes de COVID et qu’elle ne serait pas en mesure de travailler pour un prochain voyage. Elle et son mari ont subi des tests COVID ce jour-là, mais les résultats n’étaient pas attendus avant plusieurs jours en raison d’un arriéré.

«Ils m’ont dit qu’ils ne me paieraient pas ou qu’ils ne retireraient pas de points (de présence) tant que je n’aurais pas prouvé que j’avais COVID», a-t-elle déclaré.

Ce que la compagnie aérienne et son syndicat ne lui ont pas dit, elle a dit: un membre de son groupe de formation avait été testé positif au COVID quelques jours après son retour à la maison, plusieurs jours avant que Madden ne rapporte ses symptômes aux deux parties et bien avant que son mari ne devienne gravement malade .

Madden a appris le cas par un groupe d’agents de bord sur Facebook le lendemain et était furieux.

«J’ai été bouleversée quand j’ai découvert que la femme qui était à table avec moi avait un COVID», a-t-elle déclaré.

Le procès dit que Madden aurait pu s’isoler de son mari dès le début si Southwest l’avait immédiatement informée du test positif d’un collègue.

Le centre des opérations réseau de Southwest ne l’a informée du cas positif que le 27 juillet, 10 jours après le résultat positif et 14 jours après la formation.

Elle se souvient de l’appel de cette façon: « Oh, vous avez été exposé au COVID-19 en classe mais vous êtes prêt à partir et votre quarantaine est terminée et vous pouvez y retourner. »

Cela n’avait pas d’importance, a-t-elle dit, qu’elle avait dit au directeur qu’elle et son mari étaient toujours malades avec des symptômes de COVID.

«Ils ne parlaient pas de nous», dit-elle. « Nous étions épuisables. »

Madden a pris un congé après la mort de son mari, mais est de retour pour le sud-ouest.

«Je devais mettre mon chagrin, ma solitude», dit-elle, «je devais mettre ça sous mon uniforme».