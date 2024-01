Un agent de bord d’American Airlines arrêté et accusé d’avoir filmé une fille dans les toilettes d’un avion à destination de Boston

BOSTON – Un agent de bord d’American Airlines a été arrêté après que le procureur américain a déclaré qu’il j’ai essayé d’enregistrer une adolescente utilisant les toilettes d’un avion.

Estes Carter Thompson III, 37 ans, a été arrêtée par le FBI jeudi en Virginie et inculpée d’un chef de tentative d’exploitation sexuelle d’enfants et d’un chef de possession de pornographie juvénile représentant un mineur prépubère.

Les documents d’accusation indiquent que Thompson a tenté de filmer une jeune fille de 14 ans alors qu’elle utilisait les toilettes sur un vol reliant Charlotte, en Caroline du Nord, à Boston.

L’adolescente aurait trouvé un téléphone portable dissimulé avec des autocollants attachés au couvercle du siège des toilettes après que Thompson lui ait dit que le siège des toilettes était cassé.

Le père de la jeune fille aurait confronté Thompson, qui s’est enfermé dans la salle de bain avec son téléphone pendant trois à cinq minutes.

Une famille affirme que cette caméra cachée a été placée dans les toilettes d’un avion à destination de Boston. CBS Boston



Lorsque le vol est arrivé à l’aéroport de Logan, la police a déclaré que le téléphone portable de Thompson avait été restauré aux paramètres d’usine.

Lorsque le compte iCloud de Thompson a été fouillé, la police aurait trouvé quatre vidéos supplémentaires dans lesquelles Thompson enregistrait un enfant utilisant les toilettes de l’avion et plus de 50 images d’une mineure non accompagnée de 9 ans, y compris des photos prises d’elle pendant qu’elle dormait.

Des centaines d’images d’abus sexuels sur des enfants générées par l’IA auraient également été trouvées sur le compte iCloud de Thompson.

“Le comportement profondément troublant allégué ici est quelque chose dont aucun parent ou enfant ne devrait jamais avoir à s’inquiéter lorsqu’il voyage. M. Thompson aurait utilisé sa position pour s’attaquer et enregistrer subrepticement des enfants innocents, y compris des mineurs non accompagnés, alors qu’ils se trouvaient dans un état vulnérable à bord des vols. il travaillait”, a déclaré le procureur américain par intérim Josh Levy dans un communiqué.

L’adolescent de 14 ans qui aurait trouvé le téléphone portable de Thompson attaché au siège des toilettes a depuis poursuivi American Airlines, affirmant que Thompson avait pu détruire des preuves parce que les autres membres d’équipage n’avaient pas confisqué son téléphone.

“Nous sommes heureux d’apprendre que l’agent de bord d’American Airlines a finalement été arrêté. Il est également choquant d’apprendre qu’il se serait attaqué à au moins cinq mineurs alors qu’ils volaient sur American Airlines. Alors que le système de justice pénale doit maintenant suivre son cours contre l’agent de bord, il reste à voir si American Airlines assumera enfin une certaine responsabilité envers les familles pour ce qui s’est passé. Cela n’aurait jamais dû permettre que cela se produise et ne doit plus jamais se reproduire”, a déclaré l’avocat du jeune de 14 ans. , Paul Llewellyn.

American Airlines a déclaré que Thompson n’avait pas travaillé pour eux depuis l’incident à bord du vol à destination de Boston.

“Nous prenons ces allégations très au sérieux. Elles ne reflètent pas notre compagnie aérienne ou notre mission principale de prendre soin des personnes. Nous avons pleinement coopéré avec les forces de l’ordre dans son enquête car il n’y a rien de plus important que la sûreté et la sécurité de nos clients et équipe”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

