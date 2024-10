Un agent correctionnel du JSO en congé est tué dans une fusillade dans une station-service et une chasse à l’homme en cours à l’échelle nationale

Un agent correctionnel de Jacksonville en congé a été mortellement abattu tôt samedi matin dans une station-service Love’s près de l’aéroport international de Jacksonville à la suite d’une violente dispute domestique. Le shérif TK Waters a annoncé que le suspect était toujours en liberté, déclenchant une chasse à l’homme à l’échelle nationale.

Le suspect a été vu pour la dernière fois vers 2 heures du matin, alors qu’il se dirigeait vers le nord sur la rue Main en direction du comté de Nassau. Un modèle Mustang noir des années 2000 avec la plaque d’immatriculation de Caroline du Nord RHL4285 reste au centre de l’enquête.

>>> DIFFUSEZ LES ACTUALITÉS D’ACTION JAX EN DIRECT

Le shérif Waters de Jacksonville a rapporté que l’incident s’est produit vers 1 h 20. Une violente dispute entre un homme noir (suspect) et une femme blanche a dégénéré à bord d’une Mustang noire aux pompes à essence de Duval Road et du boulevard de l’aéroport international.

Au cours de la dispute, le suspect a été vu par des témoins sortir du véhicule du siège passager et se diriger vers le côté conducteur. Il aurait ensuite placé un pistolet noir sur le capot de la voiture avant de tirer avec force la femme du siège du conducteur, la projetant violemment contre le véhicule et le sol.

L’agent correctionnel Brad McNew, un vétéran de 24 ans du bureau du shérif de Jacksonville (JSO), venait apparemment de terminer son quart de travail lorsqu’il a entendu le bruit et est allé voir la femme.

Selon le shérif Waters, McNew lui a demandé si elle allait bien, mais le suspect s’est approché de lui et lui a déclaré que c’était « une affaire de famille ».

La dispute entre l’homme et la femme aurait continué de s’intensifier. À un moment donné, le suspect a pointé son arme sur McNew mais n’a pas tiré. La femme a semblé tenter de retenir l’homme, mais ils sont finalement montés dans une Ford Mustang noire des années 2000, avec la femme au volant. Alors qu’ils s’éloignaient, le suspect s’est penché par la fenêtre et a tiré plusieurs coups de feu, touchant McNew.

McNew a été transporté à l’hôpital, où il est décédé plus tard des suites de ses blessures. Le shérif Waters a confirmé que McNew n’était pas en uniforme au moment de l’incident.

Image fournie par le bureau du shérif de Jacksonville.

JSO rapporte que l’ensemble de l’incident s’est déroulé en moins de cinq minutes.

Le suspect a été vu pour la dernière fois vers 2 heures du matin, se dirigeant vers le nord sur la rue Main en direction du comté de Nassau. Leur véhicule était une Mustang noire avec une plaque d’immatriculation de Caroline du Nord RHL4285.

Le shérif Waters a décrit le suspect comme étant armé et dangereux, exhortant le public à ne pas l’approcher et à contacter immédiatement les forces de l’ordre s’il est repéré. Le shérif Waters a déclaré que cela s’est transformé en une recherche à l’échelle nationale et qu’ils disposent de bonnes informations sur lesquelles travailler, basées sur les balises.

JSO continue d’enquêter sur l’incident et demande à toute personne ayant des informations d’appeler le 911.

Il s’agit du premier officier du JSO tué par un acte de violence depuis 1995.

Ci-dessous, une vidéo de la caméra de sécurité de l’incident. Attention : Cette vidéo peut déranger certains spectateurs.

Véhicule suspect et altercation – Le 12 octobre 2024, le shérif TK Waters, aux côtés du sous-shérif Shawn Coarsey, a rejoint le chef des enquêtes Alan Parker pour fournir des détails ayant conduit au meurtre de l’un de nos agents pénitentiaires. Vers 1h20 du matin, dans le 12900… pic.twitter.com/EnF40RUieT – Bureau du shérif de Jax (@JSOPIO) 12 octobre 2024

Le shérif Waters a déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux : « Nous sommes dévastés par le meurtre brutal et insensé de l’un de nos courageux officiers, qui nous a été enlevé alors qu’il servait et protégeait de manière altruiste notre communauté. Il s’agit d’une attaque non seulement contre notre agence mais contre le tissu même de l’ordre public. Nous ne reculerons devant rien pour traduire les coupables en justice et veiller à ce qu’ils subissent tout le poids de la loi. Le sacrifice de notre officier tombé au combat ne sera jamais oublié, et nous restons unis dans notre engagement à honorer sa mémoire en poursuivant sans relâche la justice.

Nous sommes dévastés par le meurtre brutal et insensé de l’un de nos courageux officiers, qui nous a été enlevé alors qu’il servait et protégeait de manière altruiste notre communauté. Il s’agit d’une attaque non seulement contre notre agence mais contre le tissu même de l’ordre public. Nous ne reculerons devant rien pour amener le… https://t.co/essMkghG9p – Shérif TK Waters (@jsosheriff) 12 octobre 2024

La maire de Jacksonville, Donna Deegan, a publié une déclaration à Action News Jax, déclarant : « Mon cœur est avec la famille de l’officier Bradley McNew et toute la communauté JSO après qu’il leur ait été enlevé si soudainement et tragiquement hier soir. Jacksonville sera toujours reconnaissant pour l’héroïsme dont il a fait preuve lorsqu’il n’était pas en service et pour ses 24 années au service de notre ville. L’agent McNew et sa famille sont dans nos prières.

Mon cœur va à la famille de l’agent Bradley McNew et à toute la communauté JSO après qu’il leur ait été enlevé si soudainement et tragiquement hier soir. Jacksonville sera toujours reconnaissant pour l’héroïsme dont il a fait preuve lorsqu’il n’était pas en service et pour ses 24 années au service de notre ville. Officier… https://t.co/Ao2bN8dAeT – La maire Donna Deegan (@MayorDeegan) 12 octobre 2024

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Cliquez ici pour télécharger les applications gratuites d’actualités et de météo Action News Jax, Cliquez ici pour télécharger l’application Action News Jax Now pour votre téléviseur intelligent et Cliquez ici pour diffuser Action News Jax en direct.