Un agent correctionnel de Louisville licencié pour s’être moqué de la mort de Breonna Taylor

Celui-ci est pour les Blancs et les nègres endoctrinés qui ne comprennent pas le mépris de beaucoup de gens pour les forces de l’ordre.

Selon NBCNouvelles, un agent correctionnel du métro de Black Louisville nommé Turhan Knight a été renvoyé de son poste après avoir enregistré une vidéo qui se moquait de la mort injuste de Breonna Taylor. Pour être franc, catégoriser le comportement dégoûtant de Knight comme “moqueur” est réducteur et insuffisant. Il a décompressé sa braguette, a sorti son membre présumé inadéquat et a uriné sur la tombe de Breonna Taylor. Nous n’allons même pas décrire ce qu’il a dit parce que nous ne voulons pas de ce mauvais ju-ju sur nos mains.

Appuyez sur play sur la vidéo ci-dessous et écoutez-la directement de la bouche du raton laveur. Préparez-vous à la rage incandescente que vous ressentirez probablement par la suite…

Le directeur du département, Jerry Collins, aurait été «dégoûté par le contenu de la vidéo et a agi le plus rapidement possible pour mettre fin à Knight. Le comportement de Knight est inacceptable et ne reflète pas le professionnalisme et l’esprit de service que nous recherchons au LMDC », selon le Major Darrell Goodlett. Le maire de Louisville, le maire Greg Fischer, a également déclaré: «Il n’y a aucune excuse pour son insensibilité. Il a fait honte au Metro Corrections et à tout le gouvernement du métro de Louisville.

Knight a fait cette vidéo il y a deux semaines, le 18 août, mais il ne s’est pas excusé ni n’a remis de lettre de démission avant d’avoir obtenu un nouveau concert.

“Je comprends que la vidéo était insensible, et j’ai profondément des remords de l’avoir même réalisée”, a déclaré Knight.

S’il vous plaît, monsieur, allez directement en enfer. Ne passez pas “go”. Ne collectez pas 200 $.