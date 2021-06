Un agent administratif du Cachemire devient mentor pour les enfants grâce à des cours en ligne sur les réseaux sociaux

Gulmarg : Aijaz Ahmed Malik, un agent administratif du Cachemire de 2015, avait eu un accident de la route et s’était gravement blessé au bras gauche, ce qui l’avait dévasté psychologiquement. Mais il n’a jamais perdu espoir et a retrouvé confiance en la vie en pratiquant l’exercice physique.

Après avoir retrouvé sa forme physique à la normale, il prévoyait de servir la société en conseillant aux enfants non seulement d’avoir une meilleure forme physique, mais aussi d’avoir de meilleures valeurs morales. Aijaz et sa femme Summaiya Kazim ont lancé une plate-forme de médias sociaux nommée « Apprendre facilement avec Aijaz ».

Ils ont réalisé des vidéos avec des discours inspirants et les ont postés sur Facebook, Instagram et YouTube. Les vidéos destinées aux enfants contenaient des messages sur des sujets tels que l’orientation professionnelle, la forme physique et les valeurs morales. Aaijaz et Sumaiya se sont concentrés sur le message pour éduquer les enfants et les éloigner des mauvaises habitudes.

Ils ont également commencé à visiter des écoles dans différentes régions du Cachemire pour avoir des séances de conseil avec les élèves. Ces efforts du couple en ont fait un succès instantané. Comme les écoles de l’État n’ont pas la pratique de l’orientation professionnelle, Aijaz et Sumaiya essaient de combler le vide.

Aijaz Hussain Malik 2015 diplômé de la KAS est maintenant adjoint en tant qu’aile d’exécution de l’agent des impôts de l’État à Kupwada. Son épouse Sumaiya Kazim est chercheuse à l’Université du Cachemire.

Le couple reçoit tous les éloges pour leurs efforts.

