“Un agent actif du parti conservateur” façonne la couverture de l’actualité de la BBC, déclare Emily Maitlis

Selon l’ancien Newsnight présentatrice Emily Maitlis.

Mme Maitlis, qui a quitté la BBC cette année pour le groupe de médias rival Global, aurait fait référence à l’ancien directeur des communications de Theresa May, Sir Robbie Gibb, dans un discours cinglant sur la prétendue proximité de la société avec le n ° 10.

Sir Robbie, qui a été nommé par le gouvernement de Boris Johnson au conseil d’administration de la BBC l’année dernière, a été directeur des communications de Downing Street de 2017 à 2019.

Avant cela, il a travaillé à la BBC pendant 25 ans, dans des rôles tels que rédacteur en chef adjoint de Newsnight et éditeur de La politique quotidienne et Cette semaine.

Les commentaires de Mme Maitlis sont intervenus lors de la conférence annuelle MacTaggart au Festival de télévision d’Édimbourg mercredi soir, lorsqu’elle a critiqué la BBC pour avoir “cherché à pacifier” le n ° 10 en publiant des excuses rapides pour un Newsnight monologue qu’elle a donné sur le voyage enfreignant le verrouillage de Dominic Cummings à Durham.

Présentant un épisode du programme en 2020, Mme Maitlis a déclaré que M. Cummings, alors conseiller en chef de Boris Johnson, avait “enfreint les règles” avec un voyage de verrouillage à Durham et “le pays peut le voir, et il est choqué que le gouvernement ne le puisse pas”.

La BBC a reçu plus de 20 000 plaintes et a jugé qu’elle avait enfreint les règles d’impartialité.

Mais Mme Maitlis a déclaré que le programme “s’était initialement déroulé avec quelques textes agréables des éditeurs de la BBC et franchement rien d’autre”.

“Ce n’est que le lendemain matin que les roues sont tombées. Un appel téléphonique de plainte a été passé de Downing Street à la direction de BBC News.

“Ceci – pour le contexte – n’est pas inhabituel. Ce n’était pas inhabituel à l’époque de Blair – loin de là – à l’époque de Brown, à l’époque de Cameron. Ce que je dis, c’est qu’il est normal que les doreurs du gouvernement expriment leur mécontentement aux journalistes ».

Mais elle a ajouté: “Ce qui n’était pas prévu, c’est la rapidité avec laquelle la BBC a cherché à apaiser la plaignante. En quelques heures, des excuses très publiques ont été faites, le programme a été accusé d’un manque d’impartialité, l’enregistrement a disparu de l’iPlayer et il y avait des paparazzi devant ma porte d’entrée.

Robbie Gibb était le responsable des communications de Theresa May (Getty Images)

“Pourquoi la BBC a-t-elle immédiatement et publiquement cherché à confirmer l’opinion du porte-parole du gouvernement, sans aucune forme de procédure régulière?”

Elle a suggéré que les patrons de la BBC envoyaient un message de réconfort au gouvernement.

Dans une référence apparente à Sir Robbie, Mme Maitlis a ajouté: «Mettez cela dans le contexte du conseil d’administration de la BBC, où un autre agent actif du Parti conservateur – ancien spin doctor de Downing Street et ancien conseiller du rival de la BBC, GB News – siège maintenant, agissant en tant qu’arbitre de l’impartialité de la BBC.

Elle a également affirmé que les journalistes s’autocensuraient désormais pour éviter un contrecoup sur leur travail.

L’indépendant a demandé à la BBC de répondre aux critiques sur Sir Robbie.

Dans l’émission présentant son monologue, un porte-parole de la BBC a déclaré : « La BBC accorde la plus haute importance à l’impartialité et à l’exactitude requises et nous appliquons ces principes à nos reportages sur toutes les questions.

“Comme nous l’avons précisé précédemment à propos de Newsnight, nous n’avons pris aucune mesure à la suite d’une quelconque pression du n ° 10 ou du gouvernement, et suggérer le contraire est faux.

“La BBC a constaté que le programme avait enfreint ses normes éditoriales et cette décision est toujours valable.”