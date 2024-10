Un âge plus bas pour le dépistage du cancer du sein sauvera des vies, selon le responsable de l’imagerie du nord-est

Selon la Dre Supriya Kulkarni, la décision de l’Ontario d’abaisser l’âge d’auto-orientation pour un dépistage du cancer du sein permettra de détecter davantage de cancers et de sauver plus de vies.

Ouvrir régulièrement des mammographies à des femmes dès l’âge de 40 ans sauvera des vies.

Il s’agit également d’une avancée significative dans le dépistage du cancer chez les femmes, a déclaré la Dre Supriya Kulkarni, qui est non seulement présidente du Société canadienne d’imagerie mammaire et chef de la division d’imagerie mammaire au Université de TorontoDépartement d’imagerie médicale de l’Ontario, mais il est le responsable régional de l’imagerie mammaire pour le nord-est de l’Ontario, associé à Horizon Santé Nord.

Sudbury.com a demandé à Kulkarni de commenter l’annonce faite la semaine dernière par la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, selon laquelle les femmes de 40 ans et plus pourraient désormais s’auto-orienter vers un dépistage du cancer du sein. Auparavant, l’âge était fixé à 50 ans.

« Ce qui a été observé récemment partout dans le monde et même au Canada, des données ont été publiées à ce sujet selon lesquelles l’incidence du cancer du sein augmente chez les jeunes femmes, même à partir de la mi-vingtaine », a déclaré Kulkarni.

De plus, 13 à 15 pour cent des cancers chez les femmes se développent entre 40 et 49 ans, ce qui rend la détection précoce d’autant plus importante, a-t-elle ajouté.

« C’est… un nombre assez important dans ce groupe d’âge », a-t-elle déclaré.

Kulbarni a déclaré qu’une détection plus précoce du cancer du sein signifie également que le traitement est plus facile pour la patiente.

« Les traitements deviennent très, très précis et très, très efficaces maintenant, mais en fin de compte, la détection précoce est la meilleure chance que vous puissiez donner à un patient, n’est-ce pas ? »

De plus, une détection ultérieure comporte ses propres défis.

« Un diagnostic tardif signifie des traitements plus agressifs, plus d’effets secondaires, plus de comorbidités, plus d’effets sur les familles et les personnes », a déclaré Kulkarni.

Un autre facteur est que la technologie s’est améliorée et que le cancer peut être détecté avec plus de précision, comme dans le cas des femmes plus jeunes qui peuvent avoir un tissu mammaire dense.

« Ce qui se passe, c’est que le tissu mammaire dense peut en réalité cacher des cancers, et cela constitue un problème permanent pour les femmes », a déclaré Kulkarni. « En gros, environ 40 pour cent des femmes auront un tissu mammaire dense. Avec la nouvelle technologie, nos machines sont bien mieux, et ils pénètrent bien mieux dans les tissus denses. »

Le problème est aggravé par les différences de taux de cancer entre différentes données démographiques et ethnies, a déclaré Kulkarni. L’abaissement de l’âge du dépistage joue également un rôle ici.

« Il y a un point que je ne veux pas manquer, car il est très important, c’est l’intersectionnalité de notre population. Il y a des femmes noires. Nous avons des populations immigrantes, des femmes philippines, des femmes des Premières Nations », a déclaré Kulkarni. « Elles ont tendance à avoir un cancer plus tôt. à partir de 50 ans – ces autres femmes ont tendance à développer un cancer à 50 ans ou même en dessous de 50 ans, elles ne seraient donc pas prises en compte dans le programme de dépistage.

En ce qui concerne les femmes de moins de 40 ans, Kulkarni a déclaré que, quelle que soit la limite d’âge, toute femme qui s’inquiète d’une grosseur ou d’une anomalie au sein devrait consulter un médecin.

« Dès qu’ils présentent un symptôme, il n’y a plus de dépistage », a-t-elle déclaré.

Kulkarni a ajouté qu’il existe toujours des inquiétudes quant à l’accès au dépistage du cancer du sein pour certaines femmes des régions éloignées et rurales du Nord de l’Ontario. Elle a déclaré que ces inquiétudes étaient généralement liées aux conditions hivernales, mais a ajouté que les autorités y travaillaient. avoir plus de cliniques mobiles à travers le Programme ontarien de dépistage du cancer du sein.

