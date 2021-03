Un âge d’or des stars du numérique locales

À une époque où beaucoup de gens et d’élus s’inquiètent du pouvoir des géants de la technologie, principalement américains et chinois, de façonner ce que les gens croient et de remodeler les économies, il est bon qu’il y ait plus d’alternatives à la domination des Big Tech. Mais il y a aussi quelque chose de magique dans les services Internet partagés à l’échelle mondiale.

Leur succès est la preuve de ce qui pourrait être une évolution loin des services en ligne en tant que blob mondial homogène – et largement dominé par les États-Unis. Et cela montre que nous sommes peut-être à l’aube d’un âge d’or pour les spécialistes du numérique spécifiques à un pays ou à une région.

Je suis un peu obsédé par les stars régionales du e-commerce comme Coupang en Corée du Sud et Jumia dans certaines régions d’Afrique , et comment ils parviennent à sortir d’Amazon Amazon (jusqu’à présent).

L’Internet mondial devient un peu moins américain, et cela peut être à la fois passionnant et troublant.

Commençons par une brève histoire d’Internet: pendant le premier quart de siècle de l’Internet moderne, les entreprises américaines – et plus récemment les chinoises – ont largement été les forces mondiales dominantes. Facebook et ses applications Instagram et WhatsApp, Netflix, Uber et les chinois Didi Chuxing et TikTok ont ​​gagné du terrain dans de nombreux pays.

Les titans mondiaux du numérique ne semblent pas perdre, mais ils sont de plus en plus mis au défi par des acteurs de puissance spécifiques à un pays ou à une région. Il y a les entreprises régionales de commerce électronique comme MercadoLibre en Amérique latine et Tokopedia en Indonésie. Twitter est influent en Inde, mais comme Twitter Koo gagne du terrain. Les puissances technologiques américaines regardent avec envie les Grab and Gojek d’Asie du Sud-Est, qui proposent des balades en scooter, une éruption capillaire ou un prêt immobilier sans quitter les applis.

Il y a un mélange de raisons à la montée des étoiles numériques locales.

Premièrement, les pays dressent de plus en plus d’obstacles aux services Internet étrangers. L’Inde a bloqué un tas d’applications chinoises, y compris TikTok l’année dernière lors d’une impasse à la frontière, ce qui a contribué à créer une ruée vers les services numériques fabriqués en Inde. Le gouvernement russe a tenté d’inciter les gens à utiliser les services Internet locaux pour empêcher la dissidence de devenir virale en période de crise, comme l’a écrit mon collègue Anton Troianovski.

Mais l’essor des services Internet locaux n’est pas toujours le résultat du protectionnisme et du nationalisme. Dans certains cas, les entreprises locales sont en plein essor ou donnent le coup de pied aux superpuissances technologiques mondiales parce qu’elles sont vraiment douées dans ce qu’elles font.

Cela peut être formidable d’avoir des alternatives aux géants de la technologie, mais je m’inquiète de ce que nous perdons si nous n’avons même pas de moments de culture partagée sur YouTube ou d’affection pour Amazon en commun. Peut-être que vous pensez que je suis idiot, mais je crois qu’il y a des éléments d’un Internet mondial qui nous rapprochent un peu. (Et parfois, déchirer le monde. Tout est compliqué.)