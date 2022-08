Un Afghan accusé du meurtre de musulmans au Nouveau-Mexique

L’embuscade de quatre hommes musulmans à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a secoué la communauté mais a inspiré un flot d’informations, y compris une information qui a conduit à l’arrestation d’un musulman local originaire d’Afghanistan qui connaissait les victimes, ont déclaré les autorités.

Muhammad Syed, 51 ans, a été arrêté lundi après un contrôle routier à plus de 160 kilomètres de son domicile à Albuquerque. Il a été accusé d’avoir tué deux victimes et a été identifié comme le principal suspect dans les deux autres meurtres, ont annoncé mardi les autorités.

La communauté musulmane pousse “un incroyable soupir de soulagement”, a déclaré Ahmad Assed, président du Centre islamique du Nouveau-Mexique. “Des vies ont été bouleversées.”

Il n’était pas immédiatement clair si Syed avait un avocat pour parler en son nom.

Le premier meurtre en novembre dernier a été suivi de trois autres entre le 26 juillet et le 5 août.

Le chef de la police, Harold Medina, a déclaré qu’il n’était pas encore clair si les décès devaient être classés comme crimes de haine ou meurtres en série ou les deux.

Syed venait d’Afghanistan et vivait aux États-Unis depuis environ cinq ans, a indiqué la police.

“Le délinquant connaissait les victimes dans une certaine mesure, et un conflit interpersonnel a peut-être conduit à la fusillade”, a indiqué un communiqué de la police, bien que les enquêteurs s’efforcent toujours d’identifier comment ils s’étaient croisés.

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si Syed, un musulman sunnite, était en colère que sa fille ait épousé un musulman chiite, le commandant adjoint de la police. Kyle Hartsock n’a pas répondu directement. Il a déclaré que “les motivations sont encore pleinement explorées pour comprendre ce qu’elles sont”.

Assed a reconnu qu’« il y avait eu un mariage », mais il a mis en garde contre toute conclusion sur la motivation de Syed, qui fréquentait occasionnellement la mosquée du centre.

La police a déclaré que Syed leur avait fait une déclaration mais n’avait pas divulgué de détails.

Les meurtres ont attiré l’attention du président Joe Biden, qui a déclaré que de telles attaques “n’ont pas leur place en Amérique”. Ils ont également envoyé un frisson dans les communautés musulmanes à travers les États-Unis. Certaines personnes ont mis en doute leur sécurité et ont limité leurs déplacements.

“Il n’y a aucune justification à ce mal. Il n’y a aucune justification pour prendre une vie innocente », a déclaré Nihad Awad, directeur exécutif du Conseil des relations américano-islamiques, lors d’une conférence de presse mardi à Washington, DC.

Il a qualifié les meurtres de “comportement dérangé”.

Le premier cas concerne le meurtre en novembre de Mohammad Ahmadi, 62 ans, d’Afghanistan.

Naeem Hussain, un Pakistanais de 25 ans, a été tué vendredi soir. Sa mort est survenue quelques jours après celles de Muhammad Afzaal Hussain, 27 ans, et Aftab Hussein, 41 ans, également originaires du Pakistan et membres de la même mosquée.

Ehsan Chahalmi, le beau-frère de Naeem Hussain, a déclaré qu’il était “une âme généreuse, gentille, généreuse, indulgente et aimante qui nous a été enlevée pour toujours”.

Pour l’instant, Syed est accusé du meurtre d’Aftab Hussein et de Muhammad Afzaal Hussain parce que les douilles trouvées sur les scènes de crime étaient liées à une arme à feu trouvée à son domicile, ont indiqué les autorités.

Les enquêteurs considèrent que Syed est le principal suspect dans la mort de Naeem Hussain et d’Ahmadi, mais n’ont pas encore porté plainte dans ces affaires.

L’annonce que les fusillades semblaient être liées a produit plus de 200 informations, dont une de la communauté musulmane qui, selon la police, les a conduites à la famille Syed.

La police a déclaré qu’elle était sur le point de fouiller la maison de Syed à Albuquerque lundi lorsqu’elle l’a vu partir dans une Volkswagen Jetta qui, selon les enquêteurs, a été utilisée dans au moins un des meurtres.

Des agents l’ont suivi jusqu’à Santa Rosa, à environ 177 kilomètres à l’est d’Albuquerque, où ils l’ont arrêté. Plusieurs armes à feu ont été récupérées à son domicile et dans sa voiture, a indiqué la police.

Les fils de Syed ont été interrogés et relâchés, selon les autorités.

Les procureurs prévoient de déposer des accusations de meurtre devant un tribunal d’État et envisagent d’ajouter une affaire fédérale, ont indiqué les autorités.

Les chiites constituent la deuxième plus grande branche de l’islam après les sunnites.

Aneela Abad, secrétaire générale du centre islamique, a déclaré que les deux communautés musulmanes du Nouveau-Mexique entretiennent des liens chaleureux.

“Notre communauté chiite a toujours été là pour nous et nous, sunnites, avons toujours été là pour eux”, a-t-elle déclaré.

Muhammad Afzaal Hussain avait travaillé comme organisateur de terrain pour la campagne de la représentante démocrate Melanie Stansbury.

“Muhammad était gentil, plein d’espoir, optimiste”, a-t-elle dit, le décrivant comme un urbaniste “qui croyait en la démocratie et au changement social, et qui croyait que nous pouvions, en fait, construire un avenir meilleur pour nos communautés et pour notre monde. ”

Dazio a rapporté de Los Angeles et Fam de Winter Park, en Floride. L’écrivain d’Associated Press, Robert Jablon à Los Angeles, a également contribué à ce rapport.

Stefanie Dazio et Mariam Fam, l’Associated Press