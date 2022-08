Un Afghan accusé de meurtres musulmans se dirigeait vers le Texas

M. Syed est arrivé aux États-Unis il y a environ six ans et il a déclaré à la police qu’il avait combattu les talibans en Afghanistan avec les forces spéciales de ce pays, selon la plainte.

Après avoir détenu M. Syed, la police a fouillé sa maison tôt mardi matin et a trouvé deux armes à feu, une dans la chambre de M. Syed et une dans la chambre d’un de ses fils. La police a interrogé le fils, qui a nié avoir tiré sur l’une des victimes et a été libéré. Il a déclaré avoir acheté un pistolet avec son père en juillet, alors que son père avait également acheté un fusil de type AK-47, selon la plainte. La police a déclaré que M. Syed avait acheté une lunette pour son fusil le 1er août.

La police a déclaré que les deux victimes que M. Syed est accusé d’avoir tuées ont été abattues plus d’une fois. Un détective a écrit dans la plainte que le tireur qui a tué Aftab Hussein semblait avoir attendu dans les buissons près de l’endroit où M. Hussein a garé sa voiture, puis a tiré sur M. Hussein lorsqu’il est sorti. Plusieurs douilles ont été retrouvées sur place.

Six jours plus tard, selon la police, Muhammad Afzaal Hussain était en appel vidéo avec un ami vers 20h35 lorsqu’il a dit à l’ami qu’il devait aller prendre un autre appel. M. Hussain a été abattu environ 40 minutes plus tard et a été retrouvé sur un trottoir à environ un pâté de maisons d’un parc voisin. La police a déclaré avoir trouvé sept douilles de balles de 9 millimètres sur les lieux qui ont ensuite été identifiées comme correspondant probablement à l’arme de poing dans la voiture de M. Syed, et sept douilles d’un autre type correspondant à celles trouvées sur les lieux du meurtre de M. Hussein. .

Le frère aîné de M. Hussain, Muhammad Imtiaz Hussain, a déclaré dans une interview qu’il avait décidé de ne pas envoyer le corps de son frère à des membres de sa famille au Pakistan pour qu’il soit enterré parce que son frère avait été abattu de si nombreuses fois qu’il était méconnaissable. Il a dit que le tueur semblait avoir «voulu l’achever – les neuf mètres».

