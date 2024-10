Un Afghan accusé d’avoir planifié un attentat terroriste travaillait comme garde de la CIA, selon des responsables

Un Afghan arrêté pour avoir planifié une attaque terroriste le jour du scrutin travaillait comme agent de sécurité en Afghanistan pour la CIA, ont déclaré à NBC News deux sources proches du dossier.

Nasir Ahmad Tawhedi, 27 ans, a été arrêté lundi dans l’Oklahoma et accusé d’avoir comploté pour tuer des Américains avec un fusil d’assaut au nom de l’Etat islamique. Des documents judiciaires indiquent qu’il avait contribué à une organisation caritative de l’Etat islamique en mars et accédé à la propagande en ligne de l’Etat islamique, mais ils ne précisent pas s’il a été radicalisé avant ou après son arrivée aux États-Unis en 2021. Un haut responsable de l’application des lois a déclaré que le FBI enquêtait toujours sur cette affaire. question.

La CIA a refusé de commenter.

Un responsable américain a déclaré que Tawhedi, comme d’autres Afghans réinstallés aux États-Unis, aurait subi des contrôles de sécurité rigoureux dans d’autres pays avant d’arriver aux États-Unis. Des documents judiciaires indiquent que Tawhedi est entré dans le pays en septembre 2021, environ un mois après que l’armée américaine a terminé son enquête. son retrait chaotique d’Afghanistan après 20 ans de guerre.

« Chaque Afghan réinstallé aux États-Unis est soumis à un processus de sélection et de contrôle rigoureux, quelle que soit l’agence avec laquelle il a travaillé », a déclaré le responsable. « Ce processus inclut une vérification par rapport à une gamme complète de documents et de fonds américains », a déclaré le responsable.

Le Département de la Sécurité intérieure, qui joue un rôle de premier plan dans l’enquête, a refusé de discuter de l’affaire, affirmant dans un communiqué que « les évacués afghans qui cherchaient à entrer aux États-Unis étaient soumis à des contrôles et à des contrôles à plusieurs niveaux contre les services de renseignement, les forces de l’ordre, et des informations sur la lutte contre le terrorisme. Si de nouvelles informations apparaissent après l’arrivée, des mesures appropriées sont prises.

Mais des membres du Congrès et d’autres responsables américains ont déclaré que, alors que les États-Unis évacuaient des dizaines de milliers d’Afghans dans les derniers jours de la guerre, des inquiétudes sont apparues quant au fait que tous n’étaient pas correctement examinés. UN rapport L’inspecteur général du DHS a déclaré que l’agence « manquait de données critiques » alors qu’elle cherchait à filtrer les réfugiés.

La CIA a entrepris sa propre opération d’évacuation à grande échelle des Afghans qui avaient travaillé pour ou aidé l’agence.

La question de savoir comment et pourquoi Tawhedi était dans le pays était devenue politiquement sensible avant même la révélation de son travail pour la CIA. Donald Trump Jr. a écrit sur la plateforme X mercredi : « Le tsar des frontières Kamala Harris a littéralement importé un terroriste d’Afghanistan dans notre pays. Assez, c’est assez !

Il retweetait un message du procureur général républicain de l’Oklahoma, qui déclarait : « Le peuple américain doit savoir que ce terroriste islamique radical a été importé directement aux États-Unis par l’administration Biden-Harris dans le cadre de son programme controversé de réinstallation des réfugiés. »

Il n’est pas clair si Tawhedi était un islamiste radical lorsqu’il est arrivé aux États-Unis et les responsables américains ont refusé de répondre aux questions sur la manière dont il a été contrôlé.

Le document d’accusation du ministère de la Justice indique qu’il est entré avec un visa d’immigrant spécial « et qu’il est actuellement en liberté conditionnelle en attendant le jugement de sa procédure d’immigration ». Des visas d’immigrant spéciaux sont accordés aux Afghans qui ont travaillé avec les États-Unis en Afghanistan après avoir réussi le contrôle du DHS.

Cependant, deux responsables américains proches du dossier ont déclaré à NBC News que le document d’accusation était incorrect et que Tawhedi était entré aux États-Unis dans le cadre de ce que l’on appelle la libération conditionnelle humanitaire.

Les responsables affirment que la libération conditionnelle pour raisons humanitaires implique généralement beaucoup moins de contrôles qu’un visa d’immigrant spécial.

Les sources proches de son travail en Afghanistan affirment qu’il aurait eu des interactions minimes avec les Américains et qu’il n’était pas un informateur de la CIA ni un membre de la force paramilitaire entraînée et armée par les États-Unis connue sous le nom de «Zéro unité.» Beaucoup de ces combattants ont été évacués vers les États-Unis après une sélection et un contrôle rigoureux.

Selon des documents judiciaires, Tawhedi a indiqué dans des communications saisies qu’il prévoyait son attaque le jour du scrutin, le 5 novembre. Les autorités ont déclaré que dans une interview après son arrestation, il avait confirmé que l’attaque visait de grands rassemblements et qu’il s’attendait à mourir. un martyr. Les autorités affirment qu’il a planifié l’opération avec un jeune co-conspirateur, décrit comme un citoyen afghan bénéficiant du statut légal de résident permanent.

Les deux hommes ont été arrêtés après avoir rencontré deux sources humaines confidentielles et un agent infiltré du FBI, qui se faisaient passer pour des partenaires commerciaux, dans une zone rurale du district ouest de l’Oklahoma, pour acheter les fusils, 10 chargeurs et les munitions nécessaires à l’attaque prévue.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com