Un affrontement sanglant autour de Bakhmut rapporte des dividendes à Kiev, selon l’ancien officier supérieur de la CIA, Daniel Hoffman

La bataille sanglante de Bakhmut au début de cette année s’est avérée coûteuse pour l’armée ukrainienne, certains observateurs occidentaux se demandant pourquoi Kiev consacrerait tant de troupes et une si grande partie de sa précieuse puissance de feu à une ville d’une valeur stratégique relativement faible.

Mais Kiev jouait le long jeu, selon Daniel Hoffman, un ancien officier supérieur de la CIA qui a déjà été chef de la station de Moscou de l’agence. L’Ukraine a fait un pari à gros enjeux, a déclaré M. Hoffman lors d’un événement de la Washington Times Foundation la semaine dernière, que sa défense acharnée de la ville contribuerait à creuser un fossé entre le président russe Vladimir Poutine et les mercenaires du groupe Wagner en première ligne de la guerre de Moscou. en Ukraine.

Ce pari a semblé porter ses fruits à la fin du mois dernier lorsque le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a lancé une rébellion de courte durée qui a ébranlé les fondations du Kremlin et représenté un rare défi public au pouvoir incontesté de M. Poutine en Russie depuis des décennies.

Ce demi-coup d’État est survenu après que M. Prigozhin a déclaré qu’il avait perdu plus de 20 000 de ses hommes dans la bataille de Bakhmut, et il a reproché au ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et à d’autres responsables russes de ne pas avoir donné à ses hommes ce dont ils avaient besoin pour prendre le ville. Une volonté des hauts gradés russes de placer officiellement les forces du groupe Wagner sous leur commandement semble avoir inspiré la rébellion avortée de M. Prigozhin le mois dernier.

Bref, le pari du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy semble réussi.

« L’administration Biden, remontant à mars 2023, déclarait publiquement que l’Ukraine pouvait se retirer de Bakhmut et … qu’elle ne ferait face à aucun coût tactique ou stratégique pour cela », a déclaré M. Hoffman lors du « Washington Brief, ” un forum mensuel organisé par la Washington Times Foundation.

« Mais Zelenskyy a pris la décision de se lever et de se battre parce que Zelenskyy a réalisé que c’était l’occasion pour l’Ukraine de creuser un fossé entre les mercenaires wagnériens qui étaient en première ligne, chair à canon, dans cette sanglante bataille à Bakhmut, et le ministère russe de la Défense. . Et ça a été le tournant, ça a été l’étincelle je pense qui a allumé cette insurrection » par M. Prigozhin et ses hommes.

La capacité de l’Ukraine à soutenir la guerre est confrontée à un autre test crucial cette semaine alors que M. Zelenskyy se rend à Vilnius, en Lituanie, pour un sommet de deux jours de l’OTAN avec le président Biden et d’autres dirigeants de l’alliance. Au sommet de l’ordre du jour figureront les espoirs de l’Ukraine de rejoindre éventuellement l’OTAN et la durée pendant laquelle les dirigeants occidentaux sont prêts à soutenir Kuiv dans une guerre qui a déjà duré près de 15 mois sans résolution rapide en vue.

Le président Biden, dans une interview avec CNN diffusée dimanche, a déclaré sans ambages que l’Ukraine n’était « pas encore prête » pour l’adhésion à l’OTAN et a présenté le modèle d’Israël – un pays non membre de l’OTAN qui bénéficie depuis longtemps d’un soutien militaire important de Washington – comme modèle potentiel pour l’Ukraine.

« Je ne pense pas qu’il y ait unanimité au sein de l’OTAN sur l’opportunité d’intégrer ou non l’Ukraine dans la famille de l’OTAN maintenant, en ce moment, au milieu d’une guerre », a déclaré M. Biden, notant que l’adhésion immédiate de Kiev pourrait mettre l’OTAN. au milieu d’une guerre à feu avec la Russie.

L’Ukraine devrait recevoir des « garanties de sécurité habilitantes » plus étendues lorsque les dirigeants de l’OTAN se réuniront mardi et mercredi, mais M. Hoffman a fait valoir que le gouvernement Zelenskyy avait déjà amélioré sa position de négociation et ses chances sur le champ de bataille avec la décision controversée d’appuyer sur la lutte pour Bakhmout plus tôt cette année.

« C’était le principal avantage stratégique des combats à Bakhmut », a déclaré M. Hoffman, qui écrit une chronique d’opinion régulière pour le Washington Times. « Et oui, l’Ukraine a perdu beaucoup de ses soldats, mais le combat en valait la peine. Parce que maintenant, Wagner a été retiré de la formation militaire russe.

En effet, l’Ukraine a perdu des milliers de ses propres soldats dans la lutte pour Bakhmut et a finalement perdu la quasi-totalité de la ville au profit de la partie russe, qui était dirigée par les combattants Wagner de M. Prigozhin. Mais l’Ukraine s’est accrochée à la périphérie de la ville et M. Prigozhin a déclaré début juin que ses troupes n’avaient plus le contrôle total de la ville.

M. Prigozhin a qualifié l’échec de la tenue de tout Bakhmut de démonstration « honteuse » de la part de l’armée russe proprement dite, sous le commandement de M. Shoigu et du chef d’état-major russe, le général Valery Gerasimov.

Quelques semaines plus tard, M. Prigozhin a lancé son insurrection, cherchant à chasser M. Shoigu et le général Gerasimov de leurs postes. Il a même semblé prêt à lancer un assaut sur Moscou pour atteindre ses objectifs. Il a finalement conclu un accord avec le Kremlin après une médiation de 11 heures par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, ses combattants Wagner ayant eu la possibilité de rentrer chez eux ou de rejoindre officiellement l’armée russe. Le Kremlin a également abandonné ses charges pénales contre M. Prigozhin.

Alors que les dirigeants de l’OTAN s’interrogent sur la capacité de l’Ukraine à soutenir une longue guerre avec son plus grand voisin, la volonté apparente de la Russie de mener une guerre de plusieurs années comporte ses propres risques, selon M. Hoffman, l’ancien officier de la CIA. Il a déclaré que si M. Poutine pouvait échapper à la rébellion de Wagner avec peu de dommages immédiats à son régime, il faisait face à un péril croissant à mesure que le conflit s’éternisait.

« Plus la Russie continue cette guerre, plus Poutine s’affaiblit. Plus il s’affaiblit, plus il se sent obligé de continuer la guerre », a déclaré M. Hoffman. « À un moment donné, il y aura un point de rupture. Les autocraties sont fragiles. La Russie va rompre. Et le grand défi pour notre communauté du renseignement est de déterminer ce qui se passera ensuite.