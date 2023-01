Un affrontement meurtrier dans un camp palestinien enflamme la région avant le voyage de Blinken

Un raid militaire israélien meurtrier jeudi en Cisjordanie occupée a tué neuf militants palestiniens présumés et fait monter les tensions régionales avant une visite prévue du secrétaire d’État Antony Blinken dans la région dans les prochains jours.

Les neuf Palestiniens qui auraient été tués lors du raid à Jénine, ainsi qu’un 10e Palestinien tué lors des manifestations qui ont suivi le raid, ont marqué la journée la plus meurtrière du long affrontement israélo-palestinien en près de deux décennies. Des responsables palestiniens ont déclaré qu’ils appelaient à une grève générale et suspendaient un accord de sécurité conjoint avec le gouvernement du nouveau Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu en signe de protestation.

Des sources palestiniennes ont déclaré aux journalistes que parmi les morts figuraient des combattants des trois principales factions militantes palestiniennes – le Jihad islamique palestinien, le Hamas et le mouvement Fatah du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. 20 autres personnes auraient été blessées dans la fusillade.

Aucun Israélien n’a été tué dans le raid et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, l’une des nombreuses personnalités d’extrême droite du nouveau cabinet de M. Netanyahu, a salué l’opération de Jénine.

“Tout terroriste qui tente de nuire à notre personnel doit savoir que son sang est perdu”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Représailles palestiniennes

Les médiateurs américains et internationaux faisant pression pour le calme, les dirigeants palestiniens ont averti que l’attaque ne resterait pas sans réponse, affirmant qu’une femme de 61 ans figurait parmi les morts du raid.

Une réponse armée à la frappe de Jénine « ne prendra pas longtemps », a déclaré le chef adjoint du Hamas Saleh Al-Arouri dans un communiqué.

Après le raid, le ministère israélien de la Défense a mis les forces du pays dans le territoire occupé en état d’alerte accrue, a rapporté l’Associated Press.

Le moment de l’affrontement pourrait difficilement être pire pour M. Blinken, dont le voyage prévu de longue date en Égypte et en Israël a été officiellement annoncé au Département d’État quelques heures seulement après le raid de Jénine.

La visite, qui comprend pour l’instant des visites à Jérusalem et à Ramallah, sera la première rencontre en face à face du chef de la diplomatie américaine avec M. Netanyahu depuis le retour au pouvoir du dirigeant israélien de la ligne dure au début du mois.

“Un certain nombre d’entre nous ont travaillé au téléphone depuis tôt ce matin pour comprendre ce qui se passe, ce qui se développe et pour demander instamment la désescalade et la coordination entre les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes”, a déclaré Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe pour Near affaires de l’Est, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing du département d’État appelé pour prévisualiser le voyage de M. Blinken.

L’Autorité palestinienne a suspendu l’accord de coopération en matière de sécurité avec Israël pour protester contre les affrontements passés, mais les analystes craignaient que le lourd bilan du raid de jeudi ne constitue une menace plus profonde pour l’accord et ouvre la voie à une action militaire israélienne encore plus agressive pour éradiquer les militants connus. forteresses.

“De toute évidence, nous ne pensons pas que ce soit la bonne mesure à prendre en ce moment”, a déclaré Mme Leaf. “Loin de reculer sur la coordination de la sécurité, nous pensons qu’il est assez important que les parties maintiennent – et le cas échéant, approfondissent – la coordination de la sécurité.”

Le raid de Jénine pourrait également jeter une ombre sur les efforts d’Israël pour approfondir les liens avec les États arabes longtemps hostiles, une initiative diplomatique que M. Netanyahu a aidé à lancer lorsqu’il a été Premier ministre pour la dernière fois en 2020.

Les gouvernements de Jordanie, de Turquie et du Qatar ont tous condamné le raid, tout comme l’Organisation des États islamiques.

“L’occupation israélienne est devenue plus rassurée que jamais par l’impunité et l’irresponsabilité, ce qui l’a encouragée à commettre davantage de crimes et de violations contre le peuple palestinien frère, à tuer des civils, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, et à attaquer des hôpitaux et des installations civiles vitales. », a déclaré le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, s’est dit “profondément alarmé et attristé” par la violence.

Bataille féroce

Des témoins ont décrit une longue et féroce fusillade après que des soldats des Forces de défense israéliennes se sont approchés d’un certain nombre d’entrées du site de Jénine, connu pour être un foyer d’activités militantes palestiniennes.

Le ministre palestinien de la Santé, Mai al-Kaila, a qualifié la situation dans le camp de « très critique » et a accusé les forces de Tsahal d’empêcher les ambulances d’approcher les lieux, a rapporté l’agence de presse Reuters.

Les neuf Palestiniens tués étaient les plus nombreux en une seule fusillade depuis que les Nations Unies ont commencé à tenir des registres en 2005, ont déclaré des responsables.

Tsahal a mené l’opération Breakwater, une campagne vieille de neuf mois lancée sous le prédécesseur de centre gauche de M. Netanayhu, le Premier ministre Yair Lapid.

L’opération ciblant les factions militantes palestiniennes à Jénine et dans la ville voisine de Naplouse en Cisjordanie avait mené des raids presque tous les soirs. Quelque 250 Palestiniens et 30 Israéliens sont morts dans les combats l’année dernière, et 29 autres Palestiniens ont déjà été tués en 2023, le plus grand nombre de victimes depuis la fin de la deuxième Intifada en 2005.

Des responsables de Tsahal ont déclaré que le raid de jeudi avait été déclenché par des informations selon lesquelles des combattants du Jihad islamique palestinien dans le camp de Jénine étaient sur le point de mener des attaques « imminentes » contre des cibles israéliennes.

L’armée israélienne a diffusé une vidéo aérienne qui, selon elle, a été prise pendant la bataille, montrant ce qui semblait être des Palestiniens sur les toits lançant des pierres et des bombes incendiaires sur les forces israéliennes en contrebas, a rapporté l’Associated Press. Au moins un Palestinien peut être vu en train d’ouvrir le feu depuis un toit.

Pression sur les États-Unis

M. Abbas était déjà sous pression pour annuler l’accord de coopération en matière de sécurité avec le gouvernement Netanyahu, et M. Blinken pourrait avoir du mal à maintenir l’accord en vie.

Certains dirigeants palestiniens disaient que l’administration Biden, qui a observé avec inquiétude la formation du gouvernement Netanyahu, aurait dû être plus énergique pour retenir son allié.

“L’impuissance et le silence internationaux sont ce qui encourage le gouvernement d’occupation à commettre des massacres contre notre peuple”, a déclaré jeudi le ministre de l’Information Nabil Abu Rudeineh dans un communiqué. « Notre peuple restera inébranlable et n’abandonnera pas Jérusalem et les lieux saints, quels que soient les crimes et les massacres commis par les forces d’occupation.

Certains Israéliens défendent la nécessité de l’opération Breakwater, arguant que l’approche précédente, plus « non interventionniste », pour prévenir les attaques terroristes n’avait pas fonctionné non plus.

“Les partisans de la posture agressive actuelle de Tsahal pourraient dire qu’il n’y a aucun moyen de prédire exactement ce qui inspirera plus de terroristes, mais au moins mener le combat contre les terroristes les éloigne des civils israéliens”, a écrit Yonah Jeremy Bob dans une analyse jeudi pour le Poste de Jérusalem.

Mais, a-t-il ajouté, “l’échange de tirs massif et intense” de jeudi soulève la question de savoir “si Israël a fait des progrès dans la répression des vagues de terrorisme qui durent depuis près de 11 mois ou s’il est coincé dans un bourbier et une impasse – ou, peut-être, s’il peut même conduire à une guerre plus large.

– Cet article était basé en partie sur des rapports de service de fil.