Un affrontement constitutionnel se profile sur les réformes du genre

Jo mettre de côté les questions morales sensibles et les droits de l’homme concurrents est la meilleure façon d’analyser les aspects purement politiques du projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse). Il est sur le point de provoquer une querelle constitutionnelle prolongée. Dans l’ensemble, c’est celui qui servira le mieux le Parti national écossais.

Ayant passé par le parlement écossais, le projet de loi attend la sanction royale. Cependant, le secrétaire d’Etat pour l’Ecosse, Alister Jack, dispose de 28 jours pour imposer en effet un veto temporaire sur le projet de loi parvenant au roi. Ce pouvoir, jusqu’ici inutilisé, repose sur le document fondateur de la décentralisation écossaise, le Scotland Act 1998. L’article 35 de la loi stipule : « Si un projet de loi contient des dispositions – (a) dont le secrétaire d’État a des motifs raisonnables de croire qu’elles seraient incompatibles avec des obligations internationales ou les intérêts de la défense ou de la sécurité nationale, ou (b) qui apportent des modifications à la loi telle qu’elle s’applique aux matières réservées et dont le secrétaire d’État a des motifs raisonnables de croire qu’elles auraient un effet négatif sur le fonctionnement du loi telle qu’elle s’applique aux matières réservées, il peut prendre une ordonnance interdisant au président de séance de soumettre le projet de loi à la sanction royale.

Dans ce cas, les « motifs raisonnables » se réfèrent principalement à la loi de 2010 sur l’égalité. L’égalité est une question réservée à Westminster, mais les questions de statut personnel, telles que la reconnaissance du genre, sont dévolues. Le gouvernement britannique cite la possibilité que la législation affecte des personnes en dehors de l’Écosse si celles qui obtiennent de nouveaux droits en vertu de celle-ci devaient voyager ailleurs au Royaume-Uni – en bref, comment cela pourrait affecter les droits des femmes en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

“Beaucoup de gens s’inquiètent” de l’impact de la nouvelle législation “sur la sécurité des femmes et des enfants”, selon Rishi Sunak, qui estime qu’il est juste que son gouvernement “y jette un œil”. Il refuse d’exclure de le bloquer, même si cela aboutirait inévitablement à ce que l’affaire soit entendue par la Cour suprême. La ministre britannique de l’égalité, Kemi Badenoch, une conservatrice sociale, se dit préoccupée par “l’impact de ce projet de loi sur le fonctionnement de la loi sur l’égalité, qui vise à protéger tous les citoyens britanniques”.

Politiquement, cela dresse durement les droits du gouvernement écossais contre Westminster, et c’est le genre de problème qui peut enflammer les sentiments à propos des prérogatives nationales, quel que soit le soutien aux réformes de genre elles-mêmes. Cela pourrait renforcer les arguments en faveur de l’indépendance dans la longue campagne permanente menée par Nicola Sturgeon. Elle a déclaré que les prochaines élections générales, probablement en 2024, seront traitées par elle et ses alliés comme un référendum de facto sur l’indépendance.

Il est difficile de prévoir comment cela se déroulera. De nombreux partis progressistes et de nombreuses personnes en Écosse trouveront intolérable qu’un gouvernement conservateur britannique pour lequel peu de gens ont voté en Écosse annule une mesure importante convenue démocratiquement, bien qu’avec dissidence, par des représentants élus du peuple écossais. En temps voulu, comme pour les tentatives d’organiser un nouveau référendum sur l’indépendance, la décision sera prise par la Cour suprême du Royaume-Uni. Le SNP soulignera que ce tribunal se réunit à Londres et est antidémocratique ; leurs adversaires souligneront la représentation écossaise à la cour et son indépendance politique essentielle.

D’autre part, le SNP est lui-même assez amèrement divisé sur la question de la réforme du genre, et même l’objectif plus large de l’indépendance pourrait ne pas suffire à persuader les dissidents de se battre pour lui. Le vote 86-39 sur le projet de loi a représenté la plus grande révolte d’arrière-ban du SNP au cours des 15 années du parti au pouvoir à Holyrood.

Certains Écossais des deux côtés des lignes du parti ne sont pas d’accord avec les réformes, et beaucoup d’autres ne considéreront pas la question comme si critique qu’elle affectera leur vote, certainement en comparaison avec la question de l’indépendance.

En fin de compte, il y aura une chaleur féroce générée par les arguments entrelacés sur deux questions émotives : les droits trans et les droits écossais. Dans la froide lumière du bureau de vote, les électeurs auront de nombreux facteurs à prendre en compte.