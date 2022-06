Un affrontement avec la police fait 1 mort au Brésil

BRASILIA, Brésil – Une confrontation entre la police militaire et des membres du groupe Guarani Kaiowá au sud du Mato Grosso do Sul au Brésil, près de la frontière paraguayenne, a fait au moins un mort et sept blessés indigènes, ont annoncé les autorités de l’État. Trois officiers ont également été blessés dans l’affrontement.