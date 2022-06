Un affrontement avec la police fait 1 mort au Brésil

BRASILIA, Brésil (AP) – Une confrontation entre la police militaire et des membres du groupe Guarani Kaiowá au sud du Mato Grosso do Sul au Brésil, près de la frontière paraguayenne, a fait au moins un mort et sept blessés autochtones, ont annoncé les autorités de l’État. Trois officiers ont également été blessés dans l’affrontement.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent un hélicoptère de la police militaire et des voitures passant par des autochtones qui se trouvent sur une propriété rurale voisine de la réserve d’Amambai depuis jeudi. Il y a aussi des images de blessés.

Le principal conseil représentant les indigènes du Mato Grosso do Sul a déclaré samedi dans un communiqué que la police était arrivée en tirant et qu’il y avait eu une violente tentative de reprise de possession. Les Autochtones revendiquent que la zone où se trouve une ferme, adjacente au village, fait partie de leur territoire ancestral. Ils appellent la zone territoire Guapoy.

Le conseil a parlé de deux décès, mais le bureau consultatif du gouvernement de l’État a signalé un décès et sept blessés autochtones.

Le secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité publique, Antonio Carlos Videira, a nié que l’action était une tentative de reprise de possession, qui relève de la responsabilité de la police fédérale au Brésil.

Il a dit que la police militaire avait été envoyée à la ferme parce qu’elle était mieux équipée, et que les agents avaient été « accueillis par des coups de feu ».

L’affrontement survient des semaines après que le journaliste Dom Philips et l’expert indigène Bruno Pereira ont été assassinés au cœur de l’Amazonie brésilienne.

Environ 10 000 indigènes vivent dans la réserve d’Amambaia, la deuxième en termes de population dans l’État du Mato Grosso do Sul.

Débora Álvares, The Associated Press