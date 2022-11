Un affrontement aux pourparlers sur le climat : les nations devraient-elles maintenir l’objectif de 1,5 degré ?

Un demi-degré ne semble pas beaucoup, mais chaque fraction de degré de réchauffement supplémentaire pourrait signifier que des dizaines de millions de personnes supplémentaires dans le monde seraient exposées à des vagues de chaleur potentiellement mortelles, à des pénuries d’eau et à des inondations côtières, ont découvert des scientifiques. Un monde à 1,5 degré pourrait encore avoir des récifs coralliens et de la banquise arctique, alors qu’un monde à 2 degrés n’en aurait probablement pas.

Les conséquences sont “massivement différentes en termes de sécurité alimentaire et de capacité à faire pousser des cultures dans certaines parties du monde, et en termes de nombre de personnes exposées au risque extrême de plaine inondable et au risque de chaleur extrême”, a déclaré Raj Shah, le président. de la Fondation Rockefeller, a déclaré.

Pourtant, à ce stade, maintenir le réchauffement à 1,5 degré nécessiterait des mesures drastiques coûteuses, politiquement difficiles et perturbatrices, et obligerait les dirigeants de presque tous les pays à agir de concert. Ils devraient réduire de moitié leurs émissions collectives de combustibles fossiles d’ici 2030, puis cesser complètement d’ajouter du dioxyde de carbone à l’atmosphère d’ici 2050, ont calculé les scientifiques. Cela nécessiterait une refonte complète de tous les systèmes d’électricité et de transport à un rythme sans précédent. Et avec chaque année d’inaction, la tâche devient plus difficile.

En comparaison, pour maintenir le réchauffement à 2 degrés, les nations auraient une décennie supplémentaire pour réduire de moitié leurs émissions.