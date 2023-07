Les manifestants qui bloquent la décharge de Brady Road au sud de Winnipeg disent que leur détermination est encore plus forte après qu’un homme a pelleté un camion de terre et de débris sur une peinture murale du MMIWG près du blocus dimanche.

Le blocus a augmenté la semaine dernière après que la province a refusé de financer une recherche de la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg pour les restes de deux femmes autochtones. La ville a ordonné à ceux qui bloquaient la chaussée de quitter les lieux avant midi lundi.

« Merde. Qui se soucie de ce qu’ils ont à dire ? Qui se soucie de ce qu’ils veulent ? Je ne vais plus accepter un non comme réponse », a déclaré Cambria Harris, dont on pense que les restes de la mère se trouvent dans une autre décharge à l’extérieur de la ville.

Elle a déclaré que Camp Morgan – qui se trouve à la décharge de Brady Road depuis décembre – avait initialement érigé le blocus pour «envoyer un message», et non pour bloquer complètement la décharge, car elle a deux entrées.

Mais après l’acte de l’homme dimanche, elle et d’autres ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que davantage de « guerriers » se joignent à ceux sur place, qui se sont dits prêts à continuer à se mobiliser pour le changement.

La décision de la province de ne pas soutenir une recherche de sites d’enfouissement montre que le gouvernement s’en fiche, a déclaré Cambria Harris dimanche. « Je n’ai jamais compris pourquoi ce genre de traumatisme est de notre faute », a-t-elle ajouté. (Travis Golby/CBC)

Harris a déclaré qu’elle n’était pas au blocus dimanche lorsque l’homme dans une camionnette noire a déversé de la terre sur la peinture murale, mais elle a vu la vidéo de cela se produire, qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, on voit l’homme en train de pelleter de la terre et des débris de l’arrière de son camion sur la peinture murale, tout en disant aux manifestants de « prendre soin de leur propre peuple ». Après que quelqu’un ait répondu, il demande, ‘alors pourquoi sont-ils morts ?’

Harris se demande comment il a passé la sécurité sur place.

« Pourquoi êtes-vous si en colère de vous sentir obligé de prendre cette mesure extrême d’un crime de haine? » elle a demandé.

« Vous ne réalisez pas que vous parlez à tout un groupe de personnes qui ont été pulvérisées toute leur vie par une oppression systémique. »

Le soutien au blocus de la décharge de Brady Road augmente après qu’un homme ait déversé de la terre sur la peinture murale du MMIWG Les membres de Camp Morgan, qui sont en poste à la décharge de Brady Road depuis plus de sept mois, veulent ramener les femmes enterrées dans les décharges à la maison et disent qu’ils ne prévoient pas de partir après que la ville leur a ordonné de démolir leur barricade par Lundi midi.

« Je suis scandalisée. Je suis furieuse. Je suis furieuse », a déclaré Melissa Morrisseau, qui a déclaré qu’elle était à la décharge dimanche pour aider à donner une voix aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées et à leurs familles.

« Je suis là jusqu’à la fin », a-t-elle déclaré.

Florance Smith était également là pour prendre position auprès des familles.

« Ils doivent creuser pour nos femmes », a déclaré Smith. « Ils pensent juste que nous appartenons à la poubelle. »

Un homme déversant de la terre sur la peinture murale dimanche est vu dans une vidéo publiée par Cambria Harris sur les réseaux sociaux. (Radio-Canada)

Harris a déclaré qu’elle croyait que la décision de la province de ne pas soutenir une recherche de décharge montre que le gouvernement s’en moquait, et elle se sent maintenant «manquée de respect» par les trois niveaux de gouvernement. Elle a dit qu’il n’aurait pas dû en venir à des mesures comme la lettre envoyée par la ville, disant aux manifestants de mettre fin au blocus.

« Je n’ai jamais compris pourquoi ce genre de traumatisme est de notre faute », a déclaré Harris.

La murale, une robe rouge avec les mots « pour nos sœurs » écrits sur la jupe, a été peinte sur la route d’entrée de la décharge, Ethan Boyer Way.

Diane Bousquet a aidé à peindre la murale pendant le week-end. (Travis Golby/CBC)

Diane Bousquet, l’une des 12 personnes qui sont venues aider à le peindre au cours du week-end, a déclaré qu’elle était dévastée lorsqu’elle a appris ce qui lui était arrivé dimanche.

« J’étais vraiment blessée et en colère. J’ai juste crié et pleuré », a-t-elle déclaré.

Mais après avoir réalisé que le sol que l’homme avait jeté contenait des copeaux de bois de cèdre, les partisans ont décidé de les utiliser en balayant les copeaux de bois en cercle autour de la peinture murale, a-t-elle déclaré.

« Le cèdre est notre médicament de protection, et nous avons décidé de l’inclure dans notre œuvre d’art et de l’entourer de protection », a déclaré Bousquet. « Nous avons transformé un laid en un beau ici. »

« C’est ce que nos gens sont connus pour faire. »

La ville a ordonné aux manifestants de lever le blocus d’ici lundi. (Travis Golby/CBC)

Pour Bousquet, cela montre à quel point sa communauté est résiliente.

« Peu importe ce que vous nous lancez… nous allons toujours créer quelque chose de beau », a-t-elle déclaré.

Dimanche après-midi, l’agent d’information public, le gendarme Claude Chancy, a déclaré qu’aucun incident de ce type n’avait été signalé à la police.

Debout derrière les familles

Joseph Munro, qui a participé à la manifestation, a déclaré samedi à CBC que le blocus serait levé avant la date limite fixée par la ville. Dimanche, après l’acte de l’homme et l’arrivée de plus de personnes, les personnes présentes au blocus ont déclaré qu’elles n’étaient pas sûres de ce qui se passerait lundi.

« Je ne vois pas le blocus tomber », a déclaré Bousquet. « Je suis un peu curieux de voir à quoi ressemblera demain. »

« Ils pensent juste que nous appartenons à la poubelle », a déclaré la supportrice Florance Smith / (Travis Golby/CBC)

La ville a annoncé que la décharge était fermée vendredi matin. Dans l’ordre envoyé aux manifestants le même jour, le directeur général de Winnipeg a écrit : « Le blocus est une violation des règlements municipaux et des dispositions de la législation provinciale, et expose la ville au risque de violer les exigences des permis environnementaux.

Morrisseau a déclaré qu’elle suivrait l’exemple des familles.

« Quel que soit le choix des familles, je les soutiens à 1 000% », a-t-elle déclaré.