Des programmes de vélos en libre-service et des bus à hydrogène aux services de téléphonie basés sur des applications réservés à l’aide d’un smartphone, la mobilité urbaine évolue.

Alors que les gouvernements du monde entier tentent d’éliminer progressivement les véhicules diesel et à essence au profit d’options à émissions faibles ou nulles, l’infrastructure nécessaire pour maintenir nos villes en mouvement devra également changer.

Les nouveaux réseaux de recharge enfichables, par exemple, seront un outil crucial pour dissiper les craintes liées à l’anxiété d’autonomie et garantir que les utilisateurs de véhicules électriques peuvent se recharger en cas de besoin.

Les routes, longtemps réservées aux voitures, devront être adaptées et modifiées pour tenir compte de toute augmentation du cyclisme, tandis que les personnes qui marchent vers et depuis leur destination devront également être prises en charge, que ce soit par des trottoirs plus larges ou des zones piétonnes.

D’autres idées sur l’avenir des transports urbains sont centrées sur le ciel au-dessus de nos rues.

Vers la fin du mois de janvier, il a été annoncé qu’un projet axé sur la mobilité aérienne urbaine avait reçu 1,2 million de livres (1,65 million de dollars) du Future Flight Challenge de UK Research and Innovation, un programme soutenu par le gouvernement.

L’idée derrière le concept d’Urban Air Port, baptisé Air One, est de développer un aéroport «pop-up» et un hub de recharge qui seraient utilisés par les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, ou eVTOL. Cela concerne les véhicules tels que les drones de livraison et les taxis aériens.

Selon Urban Air Port, le développement sera lancé dans la ville anglaise de Coventry cette année. L’entreprise souhaite déployer 200 sites similaires dans le monde au cours des cinq prochaines années.

Parmi les autres organisations impliquées dans l’initiative prévue pour Coventry figurent le conseil municipal et Hyundai Motor Group. Parallèlement à son implication dans le projet Coventry, Hyundai développe également son propre eVTOL et envisage de commercialiser la technologie d’ici 2028.

Ailleurs, de petites entreprises comme Lilium travaillent sur des offres similaires. La société allemande a déclaré le mois dernier qu’elle avait signé un accord avec le géant des infrastructures Ferrovial pour développer au moins dix «vertiports» aux États-Unis.

Dans une déclaration à l’époque, Lilium a souligné l’importance de ces hubs, notant qu’ils fournissaient « des infrastructures pour l’atterrissage, la recharge et le décollage avec les passagers ».

De grands changements à venir, mais des défis à venir

Pour certains, l’idée que les drones de livraison électriques et les taxis aériens deviennent des rouages ​​cruciaux dans les futurs systèmes de transport peut sembler extravagante. Quel rôle pourraient-ils jouer?

«À long terme, ils constitueront à terme une partie importante de l’écosystème de mobilité global, car ils ont le potentiel de résoudre les problèmes de congestion créés par notre réseau de transport actuellement en 2 dimensions», Andrew Hart, directeur de SBD Automotive , a déclaré CNBC par e-mail.

Hart a déclaré que ces véhicules resteraient «relativement niches» dans les 10 à 20 prochaines années, s’adressant à des segments spécifiques comme le luxe ou à des utilisations spécifiques telles que l’agriculture et la logistique.

Les grands défis auxquels seraient confrontés les premiers utilisateurs, a-t-il expliqué, étaient liés à l’infrastructure et à ce qu’il a décrit comme une «structure juridique naissante» susceptible de retarder l’homologation, un terme qui fait référence à l’approbation formelle.

Au sujet de l’infrastructure requise pour rendre les véhicules tels que les taxis aériens viables dans les villes, Hart a déclaré qu’ils auraient besoin de «pôles de mobilité bien planifiés» permettant des «arrivées et des départs efficaces» pour éviter la congestion au sol.

« Diverses propositions ont été avancées pour différents types de sites urbains et ruraux, notamment la réaménagement du dernier étage de parkings à plusieurs étages et l’utilisation de petits aérodromes situés à la périphérie des villes », a-t-il ajouté, notant que les problèmes entourant une infrastructure de recharge poserait également un «casse-tête majeur» à court terme.

Le projet de preuve de concept à Coventry, a déclaré Hart, serait « une activité intéressante pour aider à mettre en évidence et commencer à relever de nombreux défis pratiques du déploiement de taxis aériens. »