Un aéroport de la région kurde d’Irak touché par une attaque meurtrière de drone | Nouvelles

Au moins six personnes ont été tuées dans une attaque présumée de drone contre un aéroport près de la ville de Sulaymaniyah, dans la région semi-autonome kurde du nord de l’Irak, ont indiqué des sources officielles à Al Jazeera.

Mahmoud Abdelwahed d’Al Jazeera, dans un reportage depuis Bagdad, la capitale irakienne, a déclaré que l’aéroport d’Arbat, situé à 50 km à l’est de Sulaimaniya, a été utilisé par l’appareil de combat « antiterroriste » qui fait partie des forces de sécurité de Sulaimaniyah.

« Reste à savoir si toutes les victimes appartiennent à l’appareil antiterroriste », a-t-il déclaré.

L’aéroport était autrefois utilisé à des fins agricoles.

Deux membres des forces de sécurité kurdes ont été blessés dans l’attaque et ont été transportés d’urgence vers un hôpital militaire à Sulaimaniya sous haute sécurité, a déclaré à Reuters une source policière.

Abdelwahid d’Al Jazeera a déclaré que des drones turcs survolaient la région depuis trois jours.

« La province de Sulaymaniyah abrite des groupes anti-turcs et anti-iraniens, et ces deux pays ont mené des raids aériens dans et autour de Sulaymaniyah », a déclaré Abdelwahid d’Al Jazeera, ajoutant que nous ne savons toujours pas qui est derrière l’attaque.

L’attaque survient un jour où le gouvernement fédéral irakien a accordé davantage de fonds à l’administration de la région semi-autonome kurde pour lui permettre de payer les salaires.