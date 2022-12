Un aérodrome russe touché, un jour après les frappes de drones sur des bases

L’incendie s’est produit le lendemain du jour où Moscou a accusé Kyiv d’avoir lancé des frappes de drones sur deux bases aériennes au plus profond de la Russie et a lancé une autre vague de frappes de missiles sur le territoire ukrainien.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu deux drones ukrainiens. Il a indiqué que trois militaires russes avaient été tués et quatre autres blessés par des débris, et que deux avions avaient été légèrement endommagés.

La base d’Engels, située à plus de 600 kilomètres (plus de 370 miles) à l’est de la frontière avec l’Ukraine, abrite les bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-160 qui ont été impliqués dans le lancement de frappes sur l’Ukraine. La base aérienne de Dyagilevo, qui abrite des avions ravitailleurs utilisés pour ravitailler d’autres avions en vol, se trouve à environ 500 kilomètres (plus de 300 miles) au nord-est de la frontière ukrainienne.