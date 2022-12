Un aérodrome russe touché, un jour après les frappes de drones sur des bases

KYIV, Ukraine (AP) – Un incendie s’est déclaré tôt mardi dans un aéroport de la région de Koursk, dans le sud de la Russie, qui borde l’Ukraine, a rapporté le gouverneur régional, accusant une attaque de drone.

L’incendie s’est produit le lendemain du jour où Moscou a accusé Kyiv d’avoir lancé des frappes de drones sur deux bases aériennes au plus profond de la Russie et a lancé une autre vague de frappes de missiles sur le territoire ukrainien.

« À la suite d’une attaque de drone, un réservoir de pétrole a pris feu dans la zone de l’aéroport de Koursk. Le feu est maîtrisé. Tous les services d’urgence travaillent sur place », a déclaré le gouverneur de Koursk, Roman Starovoy, dans un article de Telegram.

Les responsables ukrainiens n’ont pas officiellement confirmé l’exécution des attaques.

Les attaques sans précédent en Russie ont menacé une escalade majeure de la guerre de neuf mois. L’un des aérodromes touchés abrite des bombardiers capables de transporter des armes nucléaires.

Les attaques ont montré la vulnérabilité de certains des sites militaires les plus stratégiques de Russie, soulevant des questions sur l’efficacité de leurs défenses aériennes si des drones pouvaient s’en approcher si près.

Le ministère n’a pas précisé d’où provenaient les drones, mais des blogueurs militaires russes ont déclaré qu’ils avaient probablement été lancés par des éclaireurs ukrainiens.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu deux drones ukrainiens. Il a indiqué que trois militaires russes avaient été tués et quatre autres blessés par des débris, et que deux avions avaient été légèrement endommagés.

Les attaques contre la base d’Engels dans la région de Saratov sur la Volga et la base de Dyagilevo dans la région de Riazan dans l’ouest de la Russie faisaient partie des efforts de l’Ukraine pour réduire la force de bombardement à longue portée de la Russie, a indiqué le ministère.

La base d’Engels, située à plus de 600 kilomètres (plus de 370 miles) à l’est de la frontière avec l’Ukraine, abrite les bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-160 qui ont été impliqués dans le lancement de frappes sur l’Ukraine. La base aérienne de Dyagilevo, qui abrite des avions ravitailleurs utilisés pour ravitailler d’autres avions en vol, se trouve à environ 500 kilomètres (plus de 300 miles) au nord-est de la frontière ukrainienne.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Jamey Keaten, Associated Press