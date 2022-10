Un adulte enseigne aux enfants comment ne pas accepter les choses des étrangers de la manière la plus “drôle”

Depuis notre enfance, on nous a appris beaucoup de choses mais une chose qui reste la même est qu’il ne faut jamais rien accepter des étrangers. Prenant cela à un tout autre niveau, un utilisateur de LinkedIn qui s’appelle Aashu Singh a partagé une vidéo de la même leçon enseignée dans une école. Cependant, la manière dont il est enseigné est quelque chose que les enfants n’oublieront pas. “Ce doit être la façon la plus drôle que j’ai vue d’adultes apprendre aux enfants à ne pas accepter les choses d’étrangers”, lit-on dans la légende de la vidéo.

La vidéo d’une minute et 14 secondes montre un enseignant vêtu d’une robe bleue, le visage couvert d’un masque blanc et de nuances noires. On peut voir l’enseignant offrir des collations à l’un des enfants. Dès que l’enfant prend ces collations, l’enseignant l’attrape et l’emmène hors de la pièce. En répétant l’exercice, personne n’accepte les offres du professeur. On dirait que les enfants ont appris leur leçon. Regardez la vidéo :

La vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir de nombreux commentaires d’internautes. « Superbe, il est temps que le système éducatif indien apprenne à être pratique ! et arrêtez de charger nos enfants de livres et uniquement de connaissances théoriques », a commenté un utilisateur de LinkedIn. Une autre personne a écrit : « C’est ainsi que l’éducation échoue complètement. Ajouter la peur dans l’enfance devient le traumatisme dans l’esprit subconscient. Et puis toute la vie il est impossible de réécrire le programme. Cela les rend craintifs, vulnérables et doutent de leur pouvoir et de leurs capacités toute leur vie. Mieux vaut ajouter un sujet de conscience de soi qui aide davantage. C’est la seule façon d’élever la conscience collective et qui mène à un monde meilleur. Cependant, pour des raisons de sécurité, je peux l’accepter en raison du scénario de nos jours.

Un utilisateur de LinkedIn a écrit : « Le temps exige d’enseigner cela à nos enfants, mais en même temps, il contient des messages pour nous qui

1. nous vivons dans une société surpeuplée

2. les gens luttent pour leur survie

3. les gens peuvent être confus quant à la vraie religion

4. la société devient pire que jamais

et plein d’autres.”

