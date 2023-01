Un adorable cochon de compagnie fait sensation sur Internet avec plus d’un million d’abonnés après avoir appris à “parler” à l’aide de boutons

Les chiens et les chats sont les choix les plus courants pour un animal de compagnie à la maison, les oiseaux comme les perroquets étant également une option. Mais existe-t-il une règle stricte qui dit que vos choix d’animaux de compagnie se limitent à eux seuls ? Aucun droit? Il n’est donc pas surprenant qu’une femme de Californie ait un cochon de compagnie et qu’elle y répande beaucoup d’amour, même en dormant dans le même lit.

Mina Alali, 25 ans, a acheté un porcelet dans une ferme en mars de l’année dernière, qu’elle a nommé Merlin. Mina dit qu’elle a ressenti un attachement instantané à Merlin. Le poids du cochon vietnamien est d’environ 15 kg et il peut mesurer jusqu’à 3 pieds de long. S’adressant à South West News Service, Mina dit qu’elle aime son cochon à mort et la câline également pour dormir dans le lit. Mina a formé Merlin à allumer et éteindre les boutons électriques. En dehors de cela, il a également appris à danser, à s’asseoir et à faire un high five, selon Mina.

Mina a commencé à publier des vidéos du porc de 11 kg sur son compte TikTok et a rapidement rassemblé un million de followers d’amoureux des animaux à travers le monde. En raison de la capacité de Merlin à exécuter une danse et un high five entre autres, les fans de TikTok l’ont souvent surnommé le cochon le plus intelligent du monde.

Mina a acheté des boutons qui peuvent être programmés avec des phrases préenregistrées en ligne pour apprendre à Merlin à parler. Chaque bouton contient un message distinct que Merlin peut utiliser pour interagir avec Mina. Par exemple, il peut demander à manger ou à boire, aller se promener, ou même chanter et danser avec lui. En le récompensant avec des biscuits et des bisous lorsqu’il termine un travail ou un tour, Mina a affirmé que l’entraînement ne prenait jamais plus d’une journée.

L’amoureuse des animaux Mina était ravie d’accueillir le jeune cochon Merlin dans sa maison, où il s’est rapidement lié d’amitié avec ses deux rats d’un an, Millie et Miracle. Après avoir regardé une jolie vidéo de porc en ligne, elle a décidé qu’elle était enfin suffisamment à l’aise financièrement pour décider d’en acheter un et elle a conduit quatre heures pour aller chercher Merlin dans une ferme. Elle avait repoussé la possession d’un des mammifères omnivores à sabots pendant des années.

