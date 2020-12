Dans un incident adorable, un chiot joueur et à fourrure est entré dans une salle d’examen en Chine et a commencé à jouer avec le superviseur du conférencier. Dans une vidéo mise en ligne sur le chinois Tik-Tok Douyin, on peut voir qu’un chiot errant est entré dans la salle de classe où les étudiants passaient leurs examens universitaires et est allé directement chez le superviseur et a commencé à jouer avec elle. Le conférencier essaie de se concentrer sur les élèves mais le chiot continue de sauter autour d’elle et la suit.

Les étudiants qui passent les examens s’efforcent également de se concentrer et d’ignorer le chiot à fourrure. Dans la vidéo, un petit chiot est allongé près de la chaussure du superviseur et alors qu’elle essaie de s’éloigner, il la suit de manière ludique, ce qui lui rend difficile de se concentrer sur les étudiants et non sur le chien.

La vidéo a été capturée par un confrère qui a raconté MailOnline que le chiot a gagné le cœur de tout le personnel et a été adopté par l’un de leurs collègues après avoir fait irruption dans la classe soudainement.

La vidéo a été capturée mercredi à l’université de Xinjang alors que les étudiants passaient un examen universitaire. Les élèves avaient repéré deux chiots et les avaient amenés à l’intérieur du bâtiment du campus pour les garder au chaud et les avaient laissés dans une salle de classe vide pendant l’examen. Mais alors que l’examen se déroulait, les deux chiots sont entrés dans la salle de classe et ont semblé apprécier le superviseur alors que l’un d’eux courait vers elle dans une ambiance ludique.

La vidéo partagée en ligne a gagné les cœurs et les internautes n’ont pas pu s’empêcher de commenter la boule de fourrure et son caractère ludique. Le superviseur semblait également avoir du mal à se concentrer sur l’examen alors qu’elle tentait de s’éloigner de lui en riant. Mais le petit chiot la suit avec empressement, refusant d’abandonner son attention.

L’autre conférencier, voulant rester anonyme, a déclaré à MailOnline que l’incident était si mignon et que regarder des chiots leur faisait fondre le cœur et c’est pourquoi ils voulaient capturer ce moment réconfortant.

L’un des spectateurs a commenté la vidéo en disant: « Jouez avec, maintenant, dépêchez-vous. » Un autre utilisateur a écrit que le chiot essayait d’aider les élèves à tricher en distrayant les enseignants.

Après l’examen et la jolie rencontre, le personnel a également nourri les deux chiots errants. Les images ont été partagées plusieurs fois et ont reçu l’amour des gens pour la gentillesse du chien. Les deux chiots semblent avoir environ un ou deux mois et sont de couleur noir et blanc.