Un chiot de 4 ans qui a été sauvé de justesse des mâchoires d’un alligator a été honoré en tant que « chien adjoint » par le shérif de la Floride.

Gunner, un Cavalier King Charles Spaniel, a été nommé officier de sûreté et de sécurité pour les chiens adjoints après avoir été enfermé dans les mâchoires d’un alligator et son propriétaire Richard Wilbanks l’a sauvé. Le parent de l’animal a sorti le chien de l’étang en toute sécurité de l’arrière-cour de sa famille dans le comté de Lee, en Floride, le mois dernier.

Gunner a été honoré par le bureau du shérif du comté de Lee le 8 décembre lors d’une cérémonie après avoir fait preuve de « ténacité » contre l’alligator, rapporte ABC 7 signalé.

M. Wilbanks, tout en parlant à ABC 7, a déclaré que Gunner s’était enfermé dans les mâchoires de l’alligator alors qu’ils se promenaient ensemble et que cela l’avait incité à combattre l’alligator. Lors d’une conversation avec les médias, Wilbanks a déclaré qu’ils étaient un dimanche matin à se promener près d’un étang quand soudain, il a entendu Gunner crier.

Après avoir regardé autour de lui, il a vu un alligator nager autour de l’étang avec lui. «J’ai juste sauté dans l’eau et rattrapé l’alligator, je lui ai mis la main dessus et l’ai drogué à la banque, je l’ai épinglé et lui ai ouvert les mâchoires», a déclaré Wilbanks, décrivant en outre comment il avait sauvé son animal de compagnie.

Dans une autre interview avec CNN, il a dit que l’alligator était sorti de l’eau comme un missile et que son adrénaline venait de rentrer et qu’il avait automatiquement sauté dans l’eau. En raison de la réaction rapide de Wilbanks, Gunner n’a souffert que d’une seule blessure par perforation au ventre, mais les mains de Wilbanks ont été gravement blessées et ont été traitées.

Lors de la cérémonie d’honneur, Lee County Carmine Marceno a demandé à Gunner: «Jurez-vous de faire respecter la loi constitutionnelle du bureau du shérif du comté de Lee, Gunner?

Marceno lui a également demandé: «C’est un grand jour. Tu vas être détective maintenant, d’accord? Gunner a donné un baiser sur le nez à un shérif avant de recevoir l’insigne honorifique.

Maintenant, une recrue pour Deputy Dogs Pets on Patrol, un programme qui recrute des animaux de compagnie et des propriétaires pour servir de guet de la communauté lors de leurs promenades quotidiennes.

Il encourage les propriétaires d’animaux à rechercher toute activité suspecte lorsqu’ils se promènent avec leurs animaux de compagnie et sont également tenus de signaler tout cas de maltraitance d’animaux et d’aider le shérif à l’empêcher.

Le bureau de Sherrif s’est rendu sur Facebook pour annoncer la nouvelle et a partagé la vidéo de la cérémonie. Le clip d’une minute a reçu plus de 6500 likes et plus de 500 commentaires.